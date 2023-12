Idrettspresidenten om innslippet av russere og belarusere i OL: – Vi er skuffet

– Vi er skuffet over at det nå åpnes opp for nøytrale individuelle utøvere med russisk og belarusisk pass i OL. Norsk idrett fordømmer Russlands aggresjon og invasjon i Ukraina. Situasjonen i Ukraina har store konsekvenser for det ukrainske folk og for ukrainske idrett, og norsk idretts solidaritet er udiskutabelt hos dem, sier Al-Samarai i en uttalelse.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) nektet lenge utøvere fra Russland og Belarus å delta i internasjonale konkurranser på grunn av krigen i Ukraina. Dette ble lempet på tidligere i år, men gjaldt ikke OL.

Fredag kom klarsignalet under strenge nøytralitetsprinsipper.

Norsk idrett har siden invasjonen av Ukraina stått samlet mot russisk og belarusisk deltakelse i internasjonale konkurranser, men standpunktet har ikke nådd fram i diskusjonene.

– Vi må erkjenne at Norge, sammen med de øvrige nordiske landene, hele tiden har vært i mindretall i dette spørsmålet internasjonalt. Derfor er ikke dette vedtaket overraskende, sier Al-Samarai.

Hun understreker at det er IOCs styre som har fattet vedtaket, ikke de nasjonale olympiske komiteene rundt om i verden.

I sommer vedtok idrettstinget at Norge stiller i OL og Paralympics uavhengig av IOCs konklusjon i Russland-spørsmålet.

– Norske utøvere skal delta i OL og Paralympics i Paris, forsikrer idrettspresident Al-Samarai.

Det er foreløpig usikkert hvordan Russland vil forholde seg til IOCs avgjørelse. Kravene om nøytralitet og ingen støtte til Ukraina-krigen er fra myndighetshold i Kreml blitt stemplet som «diskriminerende».