Veteranen Lunde var nesten bestemt på å legge opp – så ble lagvenninnen gravid

Ennå har hun ikke satt noen sluttstrek for når landslagseventyret er over. Kanskje blir det etter OL til sommeren? Uansett har hun kontrakt med Vipers Kristiansand til 2025.

Lunde kom inn i VM-troppen underveis i årets mesterskap etter skadetrøbbel i oppkjøringen. Hun ble først spilleklar i kampen mot Sør-Korea, og var også med mot Angola onsdag.

Veteranen har ikke endelig bestemt seg for når tiden med spill for Norge er over.

– Jeg har egentlig ikke det. Jeg er usikker. Tiden går fort. Det blir sommer, og så er det jul igjen, sa 43-åringen i en fellesseanse med mediene i Trondheim torsdag.

Bestemt

Lunde hadde langt på vei bestemt seg for å avslutte landslagskarrieren etter EM i fjor.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle holde på så lenge, men så ble Silje (Østhassel-Solberg) gravid, og da tok jeg litt til. Det blir denne og en sesong til i Vipers, sier Lunde om fortsettelsen på klubblaget.

– Var det noe påtrykk fra andre for å få deg til å fortsette? Fra for eksempel landslagstrener Thorir Hergeirsson?

– Vi hadde en samtale etter EM om hvordan ting ligger an, og da ble det bare sånn. Jeg har aldri hatt dårlig motivasjon for å spille her, det har ikke stått på det.

Flere å tenke på

– Hva var årsaken til at du tenkte at du skulle gi deg?

– Jeg har vært med lenge. Jeg har en datter som trenger mer tid og en mann som har bodd mye i utlandet. Det har vært en totalsituasjon. Men nå er begge fornøyde.

– Er du opptatt av å gå ut av landslaget på en god måte?

– Jeg har hatt en god karriere. Punktumet er ikke så viktig.

Norges VM-eventyr fortsetter mot Slovenia og Frankrike i dagens som kommer. Første oppgjør er fredag. Begge spilles i Trondheim.