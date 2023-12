Golfspillerne slår for langt – alle baller i hele verden skal byttes ut

Flere og flere toppspillere slår nå opp mot 300 meter med driveren – kølla som brukes på det første slaget på hvert hull. Dette har blant annet ført til at flere golfbaner har blitt utvidet før å oppfylle de tekniske kravene i spillet.

Dette handler blant annet om hvor mange slag som slås for å oppnå par på et enkelt hull.

De to instansene i USA som forvalter golfsportens regelverk, R&A og USGA, har derfor bestemt at ballene må endres, og det skal skje fra 2028 for profesjonelle spillere og fra 2030 for hobbyspillere, skriver BBC.

– Dette er en trend vi må ta seriøst. Golfbanene bare vokser, og vi må ta ansvar for for å beskytte integriteten til spillet og balansere mellom ferdigheter og teknologi, sier Martin Slumbers i R&A.

Slumbers viser også til miljøhensyn.

– Vi må være oss bevisst også de miljømessige sidene ved dette. Når vi gjør banene større, bruker vi opp områder, og det er ikke miljømessig ansvarlig, sier han.

En av verdens meste golfspilere, iren Rory McIlroy, ønsker endringene velkommen.

– Det blir mer fokus på ferdigheter som kanskje har gått litt tapt, sier han.

Det er 20 år siden det sist ble gjort endringer i utformingen av ballene golfspillerne bruker.