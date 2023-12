Ny linje fra Hergeirsson: Hemmeligholder Norges kamptropp til rett før kampstart

Så langt under VM har islendingen kunngjort hvilke to spillere som står utenfor den norske troppen på formiddagen på kampdag. Foran første kamp i hovedrunden tas nye grep.

Onsdag opplyser Hergeirsson at han venter med å slippe kamptroppen til én time før avkast. Det har han anledning til.

Målvaktsstjernene Katrine Lunde og Silje Solberg-Østhassel kan i kveld være sammen på landslaget for første gang på over ett år. Sist de opererte sammen for Norge var i EM-finalen i fjor mot Danmark.

Siden det har Solberg-Østhassel blitt mamma så sent som i august. Lunde pådro seg en lyskeskade i slutten av oktober, og hun var lenge et usikkert kort før verdensmesterskapet.

Norge møter også Slovenia (onsdag) og Frankrike (fredag) i hovedrunden. Alle de norske kampene spilles i Trondheim.

43-åringen Lunde står med 344 landskamper. Solberg-Østhassel (33) er oppe i 195.

Til sammen er det snakk om 539 oppgjør for Norge.