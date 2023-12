Særforbund ber IOC slippe til russere i Paris-OL – ønsker fortgang

Det kom fra under et toppmøte i hovedkvarteret til Den internasjonale olympiske komité (IOC) i sveitsiske Lausanne tirsdag. Representanter fra en rekke særforbund for sommeridretter deltok.

På agendaen var blant annet russisk og belarusisk deltakelse i Paris-lekene. Fra flere av særforbundene ble IOC bedt om å tillate enkeltutøvere fra Russland og Belarus å kunne stille under nøytralt flagg.

Samtidig ble IOC-president Thomas Bach oppfordret til å komme med en avklaring «så fort som mulig». Bach ledet tirsdagens møte.

Tidligere i år anbefalte IOC at russiske og belarusiske utøvere kan hentes inn i varmen igjen under strenge nøytralitetsprinsipper. De lot det være opp til hvert enkelt særforbund å ta avgjørelsen i idretten de styrer internasjonalt.

I september besluttet Den internasjonale paralympiske komité (IPC) at russiske og belarusiske utøvere kan delta som nøytrale i neste års Paralympics.

Russland og Belarus har allerede mistet flere kvalifiseringsmuligheter på grunn av sanksjonene for krigføringen i Ukraina.

