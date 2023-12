Erling Braut Haaland kjemper med Max Verstappen og Novak Djokovic om gjev pris

Utdelingen har lange tradisjoner, og BBC-prisen henger svært høyt. Den har vært utdelt helt siden 1960.

Tirsdag offentliggjorde BBC årets seks nominerte. Blant dem er Erling Braut Haaland. Den norske fotballstjernen scoret på bestilling da Manchester City tok tre titler forrige sesong. Innledningen på årets sesong har også vært solid.

Formel 1-verdensmester Max Verstappen har også fått plass i feltet av nominerte. Red Bull-føreren fra Nederland lekte periodevis med konkurrentene på veien mot en ny VM-tittel. Underveis satte han også nye rekorder.

Tennisstjernen Novak Djokovic vant tre Grand Slam-titler denne sesongen. Serberen gikk til topps både Australian Open, Roland-Garros og US Open. I Wimbledon-turneringen tapte han finalen mot Carlos Alcaraz.

Bonmati-konkurranse

Den andre fotballspilleren som er nominert til årets pris er Barcelona-spiller Aitana Bonmatí. Hun ble nylig tildelt den gjeve Gullballen på kvinnesiden etter en kjempesesong på klubb- og landslag. I den kåringen ble Haaland slått av Lionel Messi.

De to siste nominerte til BBC-prisen er den amerikanske turnstjernen Simone Biles og den sørafrikanske rugbyspilleren Siya Kolisi.

Det var Lionel Messi som vant den høythengende BBC-prisen for 2022. Året før gikk rytteren Rachael Blackmore til topps.

Kun fem ganger tidligere i prisens 70 år lange historie har en fotballspiller gått seirende ut. Erling Braut Haaland kan bli den sjette. I så fall går han i fotsporene til blant andre Eusebio, Pelé og Ronaldo og Cristiano Ronaldo.

Det er folket som stemmer fram vinneren av BBC-prisen. Den deles ut under en høytidelig galla senere denne måneden.

Prisen går til en ikke-britisk utøver som anses å ha gitt et betydelig bidrag til idretten sin det siste året.

Kåret til Europas beste

Haaland har radet opp priser den siste tiden. Mandag kåret til den beste spilleren i europeisk fotball over 21 år under en fotballgalla i italienske Torino.

Bak den kåringen sto den italienske fotballavisen Tuttosport.

I juryen som stemte fram vinneren satt legender som Edvin Van Der Sar, Alessandro Costacurta, Samuel Eto'o, Andrej Sjevtsjenko, Manuel Rui Costa og Pavel Nedved.

Haaland var ikke tilstede under fotballgallaen i Italia, men takket for prisen i en forhåndsinnspilt videohilsen. Han har også lagt ut et bilde i sosiale medier der han poserer med det synlige beviset på hedersbevisningen.

(©NTB)