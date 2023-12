Kritisert fransk OL-plan står fast tross knivangrep: – Vi har ingen plan B

En rekke medieoppslag har tatt for seg bekymringer rundt sikkerheten knyttet til den nyskapende seremonien. Helgens knivangrep, der en tysk turist ble drept like ved Eiffeltårnet, har forsterket sikkerhetsbekymringene, skriver AFP.

Påtalemyndigheten etterforsker drapet som en mistenkt terrorhandling. Gjerningsmannen er identifisert som radikal islamist med en historie knyttet til psykiske lidelser.

– Det finnes ingen plan B. Vi har en plan A, som det er knyttet flere alternativer til, sier idrettsminister Amelie Oudea-Castera om åpningsseremonien under neste års sommerleker.

Uttalelsene er gitt til radiostasjonen France Inter.

Oudea-Castera erkjenner at «terrortrusselen og spesielt den islamistiske trusselen eksisterer», men legger til at «den ikke er ny, og den er verken spesifikk for Frankrike eller spesifikk for sommerlekene.»

Statsråden peker videre på at enkelte variabler, som antall tilskuere som får delta under åpningsseremonien neste sommer, kan justeres. En endelig avgjørelse rundt dette blir tatt til våren.

På spørsmål om en flytting av seremonien er vurdert, sier ministeren at «dette ikke er hypotesen vi jobber med».

For første gang i OL-historien skal en åpningsseremoni finne sted utenfor hovedstadionet for friidrett. Utøvere og ledere skal seile på Seinen på mer enn 100 ulike båter.

