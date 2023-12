Veteranen Lunde inn i VM-troppen i håndball – Davidsen ut

Lunde skadet seg i lysken for vel én måned siden og har ikke spilt kamp siden. Lørdag åpnet landslagssjef Thorir Hergeirsson for at Vipers-stjernen kunne være i spill i kveld.

Nå er det altså bekreftet at hun er klar for comeback.

Ut av troppen går Marie Davidsen. Hun reiser hjem til Bergen og blir hjemmeværende reserve heretter.

Vilde Mortensen Ingstad kommer også inn i kamptroppen mot Sør-Korea. Kari Brattset Dale og Silje Solberg-Østhassel sitter på tribunen.

Norge jakter sin tredje strake seier i VM, og lite tyder på annet enn storseier mot Sør-Korea.

Østerrike og Grønland har blitt slått klart i innledningen.

Norge spiller hovedrunden i Trondheim med kamper onsdag, fredag og søndag. Her blir motstanderne Frankrike, Slovenia og enten Island eller Angola.

