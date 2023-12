Superrunde av Viktor Hovland med to eagler, flørtet med banerekorden

Han flørtet en stund med banerekorden på 61 slag, men endte på 63 slag etter å ha spilt de tre siste hullene ett slag over par. Runden gikk han ni slag under par, og det ble fasit for hele turneringen også.

Nordmannen har vunnet turneringen på Bahamas de to siste årene, men jakten på et hattrick i Tiger Woods' turnering ble spolert da han gikk begge de to første rundene over par.

Med en 70-runde lørdag, da han gikk i ball med Woods, spilte han seg ned på par totalt for turneringen. Likevel var han bare på delt 16.-plass blant de 20 deltakerne i invitasjonsturneringen.

Søndag startet klatringen. I ball med Rickie Fowler, som har banerekorden på 61 slag, leverte Hovland birdie på 3., 4. og 5. hull, eagle på 7. hull og var fem under par halvveis. Det ble nye birdier på 10., 12. og 14. hull, eagle på 15. hull. Da var han ti slag under par (som er 72).

Dagens første bogey kom på 16. hull, da innspillet gikk forbi greenen og han misset en parputt fra en drøy meter. Dermed gikk lufta litt ut av ballongen, og de to siste hullene spilte Hovland på par.

Han klatret til foreløpig delt 11.-plass i turneringen.

