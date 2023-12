Lorentzen på 8.-plass i Stavanger – nederlandsk dominans

Tidligere på dagen ble det riktignok seier til Allan Dahl Johansson, men det var i fellesstartens B-gruppe. Tiden hans var nesten sju sekunder svakere enn den som ga Marcel Bosker seieren i A-gruppen.

Lorentzen gikk for en topplassering på 1000 meter etter 2.-plassen i Beijing for to uker siden, men lyktes ikke. I siste par ble han slått av japanske Taiyo Nonomura i samløp, og tiden 1.09,32 holdt bare til 8.-plass, 56 hundredeler bak distansevinner Kjeld Nuis.

Japanerne Tatsuya Shinhama og Kazuya Yamada fulgte nærmest bak Nuis, som leder verdenscupen.

Lorentzen var eneste nordmann i A-gruppen på distansen.

Jutta Leerdam vant kvinnenes 1000 meter på 1.15,26. Ragne Wiklund var eneste norske deltaker i A-gruppen der, og hun endte på 18.-plass 2,90 sekunder bak vinneren.

Mennenes fellesstart ble vunnet av Bosker på 7.57,11. Kristian Ulekleiv endte på 15.-plass med tiden 8.00,09. Tidligere på dagen gikk Johansson fra konkurrentene i B-gruppen og inn til vinnertiden 8.03,90.

Kvinnenes fellesstart ble ganske spesiell. Irene Schouten satte voldsom fart på vei mot seier på 8.36,25. Bortsett fra de fem første ble alle i feltet tatt igjen med en runde og dermed uten verdenscuppoeng.

