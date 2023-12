Hovland skuffet igjen – kan se langt etter seiershattrick på Bahamas

Hovland har vunnet invitasjonsturneringen to år på rad. Tiger Woods står bak turneringen som har bare 20 deltakere.

Med to slag over par har Hovland bare fire mann bak seg på lista. Han er ett slag bak Woods, som er på 15.-plass i sin egen turnering.

Fredagens Hovland-runde startet med bogey både på 1. og 2. hull. Så kom han seg på rett side med birdie på 3., 6. og 9. hull, men en dobbeltbogey på 12. hull sørget for at han igjen var over par.

En ny snuoperasjon med birdie på 14. og 15. par var til liten nytte da runden ble avsluttet med bogey på 16. og 18. hull.

Scottie Scheffler og Jordan Spieth er i delt ledelse ni slag under par etter henholdsvis seks og fem spilte hull på 2. runde.

Lucas Glover stjal likevel showet med hull-i-ett på 17. hull.

