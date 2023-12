DIREKTE TV-SPORT I HELGEN

Lørdag 2. desember

06.00: Freestyle, verdenscup fra Beijing, Big Air. (Vsport 1)

09.45: Langrenn, verdenscup i Gällivare, Sverige, 10 km fri teknikk kvinner. Kraftig forfall i den svenske troppen etter koronautbrudd blant mange løpere. (TV 3)

09.50: Kombinert, verdenscup fra Lillehammer, hopprenn for kvinner. (NRK 1)

10.00: Innebandy, VM for kvinner i Singapore (1. kamp), Sveits - Norge fra OCBC Arena Hall. (TV 2 Sport 2)

10.50: Kombinert, verdenscup fra Lillehammer, hopprenn for menn. (NRK 1)

11.00: Golf, DP World Tour, South Africa Open. (Viasat Golf)

12.00: Langrenn, verdenscup i Gällivare, Sverige, 10 km fri teknikk menn. (TV 3)

12.00: Hopp, verdenscup kvinner (1 av 27) i Lysgårdsbakken, Lillehammer. (NRK 1)

12.20: Snøbrett, verdenscup i Les Deux Alpes, Frankrike: Snowboardcross kvinner og menn, utslagsrunder. (Vsport pluss)

13.00: Fotball, VM-sluttspill menn U17 i Indonesia, finale, Tyskland - Frankrike i Surakarta. (TV 2 Sport 1)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga, Nürnberg - Fortuna Düsseldorf fra Max-Morlock-Stadion. (Vsport 2)

13.30: Fotball, engelsk mesterskasserie, West Bromwich - Leicester fra The Hawthorns. (Vsport 1)

13.30: Kombinert, verdenscup kvinner i Lillehammer, 5 km langrenn. (NRK 1)

14.00: Fotball, spansk 1. divisjon menn, Girona - Valencia fra Estadi Montilivi. (TV 2 Sport Premium)

14.00: Snooker, UK Championship, semifinaler. (Eurosport Norge)

14.05: Kombinert, verdenscup menn i Lillehammer, 10 km langrenn. (NRK 1)

14.45: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, 10 km menn. (NRK 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayern München - Union Berlin fra Allianz arena. (Vsport 3)

15.30: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet 2. runde: Slovenia - Angola fra DnB arena. (TV 3)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, Arsenal - Wolverhampton fra Emirates Stadium (Vsport Premier League), Brentford - Luton Town fra Gtech Community Stadium (Vspot Premier League 1), Burnley - Sheffield United fra Turf Moor (Vsport Premier League 2).

16.00: Ishockey, eliteserien menn (21. runde), Frisk Asker - Stavanger Oilers fra Varner arena. (TV 2 Sport 2)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserien, Swansea - Huddersfield fra Swanseacom Stadium. (Vsport 2)

16.05: Kulekjøring, verdenscup i Ruka, Finland, finaler. (Vsport pluss)

16.10: Hopp, verdenscup menn (3 av 32) i Lysgårdsbakken, Lillehammer. (NRK 1)

16.15: Fotball, spansk 1. divisjon, Athletic Bilbao - Rayo Vallecano fra San Mamés. (TV 2 Sport Premium)

17.00: Alpint, verdenscup kvinner i Tremblant, Canada, storslalåm, 1. omgang. (Vsport 1)

18.00: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet 2. runde: Island - Frankrike fra DnB arena i Stavanger. (TV 3)

18.00: Tennis, Next Gen ATP, finaler. (Eurosport 1)

18.00: Golf, PGA-touren, Hero World Challange. (Eurosport Norge)

18.00: Fotball, trekning av gruppene til fotball-EM i Tyskland i 2024. (NRK 1 og TV 2 Sport 1)

18.30: Fotball spansk 1. divisjon, Real Madrid - Granada fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, engelsk Premier League, Nottingham Forest - Everton fra City Ground. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga, Stuttgart - Werder Bremen fra MHPArena. (Vsport 2)

18.45: Alpint, verdenscup menn, utfor i Beaver Creek, USA. (Vsport 1)

20.00: Snooker, UK Championship, semifinale. (Eurosport 1)

20.00: Ishockey, NHL, Dallas Stars - Tampa Bay Lightning fra American Airlines Center. (Vsport 3)

20.10: Alpint, Alpint, verdenscup kvinner i Tremblant, Canada, storslalåm, 2. omgang. (Vsport +)

20.30: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet 2. runde: Polen - Japan fra Jyske Bank Boxen. (Vsport 1)

21.00: Ishockey, NHL, Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks fra Canada Life Centre. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon, Osasuna - Real Sociedad fra El Sadar. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, Newcastle - Manchester United fra St. James’ Park. (Vsport Premier League)

22.30: Ishockey, NHL, Nashville Predators - New York Rangers fra Bridgestone Arena. (Vsport 1)

00.00: Ishockey, NHL, Florida Panthers - New York Islanders fra Amerant Bank Arena. (Vsport 2)

03.00: Ishockey, NHL, Arizona Coyotes - St. Louis Blues Mullett Arena. (Vsport 1)

03.00: Golf, DP World Tour, ISPS Handa Australian Open. (Viasat Golf)

04.00: Ishockey, NHL, Vegas Golden Knights - Washington Capitals fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)





SØNDAG 3. DESEMBER

08.00: Friidrett, Valencia maraton. (Eurosport N)

08.55: Kombinert, verdenscup menn i Lillehammer: Hopp (HS140). (NRK1)

09.00: Innebandy, VM-sluttspill kvinner i Singapore, gruppespillet 2. dag: Gruppe A: Norge – Latvia. (TV2 Sport2)

10.00: Langrenn, verdenscup i Gällivare, Sverige: 4 x 7,5 km (k-k-f-f) kvinner. (TV3)

10.30: Snowboard, verdenscup i Les Deux Alpes, Frankrike: Snowboardcross blandet lag. (Vsport+)

10.30: Golf, DP World Tour, South Africa Open. (Viasat Golf)

11.30: Kombinert, verdenscup menn i Lillehammer: 10 km langrenn. (NRK1)

12.00: Langrenn, verdenscup i Gällivare, Sverige: 4 x 7,5 km (k-k-f-f) menn. (TV3)

12.00: Hopp, verdenscup kvinner (2 av 27) i Lysgårdsbakken, Lillehammer (HS140). Kvalifisering. (NRK2)

12.15: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (14. runde): Feyenoord – PSV Eindhoven fra Feyenoord stadion. (Vsport1)

12.30: Hopp, verdenscup kvinner (2 av 27) i Lysgårdsbakken, Lillehammer (HS140). (NRK1)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (15. runde): St. Johnstone – Celtic fra McDiarmid Park. (Vsport2)

13.30: Sykling, sykkelcross UCI kvinner fra Flamanville. (TV2 Sport2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (15. runde): Mallorca – Alavés fra Estadi Iberostar. (TV2 Sport Premium)

14.00: Fotball, kvalifisering til Eliteserien menn, 3. runde: Kongsvinger – Kristiansund fra Gjemselund stadion. (TV2 Sport1)

14.00: Snooker, UK Championship, finale. (Eurosport Norge)

14.00: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, jaktstart, 10 km kvinner. Rennet er basert på fredagens renn der Karoline Knotten ble toer og Juni Arnekleiv ble treer bak den franske sensasjonen Lou Jeanmonnot som vant med åtte sekunders margin. (NRK 1)

14.30: Fotball, engelsk FA-cup menn, 2. runde, Eastleigh – Reading fra Silverlake Stadium. (Vsport 3)

15.00: Sykkel, sykkelcross fra Flamanville, menn. (TV 2 Sport 2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (14. runde), Liverpool - Fulham fra Anfield (Vsport Premier League), Bournemouth - Aston Villa fra Vitality Stadium (Vsport Premier League 3), Chelsea - Brighton fra Stamford Bridge (Vsport Premier League 1), West Ham - Crystal Palace fra London Stadium (Vsport Premier League 2).

15.20: Fristil, verdenscup i Ruka, Finland, hopp, finaler. (Vsport +)

15.25: Skihopp, verdenscup menn (4 av 32) i Lysgårdsbakken, Lillehammer, kvalifisering. (NRK 2)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga, Mainz - Freiburg fra MEWA Arena. (Vsport 2)

16.00: Skiskyting, verdenscup i Östersund, Sverige, jaktstart, 12,5 km menn. (NRK 1)

16.15: Fotball, spansk 1. divisjon, Almeria - Real Betis fra Power Horse Stadium. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Fotball, engelsk FA-cup menn, 2. runde, Wrexham - Yeovil Town fra Racecourse Ground. (Vsport 3)

17.00: Skihopp, verdenscup menn (4 av 32) i Lysgårdsbakken, Lillehammer. (NRK 1)

17.00: Fotball, eliteserien menn (30. og siste runde), Strømsgodset - Brann fra Marienlyst stadion. Med seier her har Brann sølvmedaljene i havn. (TV 2 Sport 1)

17.00: Fotball, eliteserien menn (30. og siste runde), Vålerenga - Tromsø fra Intility arena. Se omtale foran. (TV 2)

17.00: Alpint, verdenscup kvinner i Tremblant, Canada, 1. omgang i storslalåm. (Vsport 1)

17.30: Golf, PGA-touren, Hero World Challange. (Eurosport Norge)

17.30: Fotball, tysk Bundesliga, Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund fra BayArena. (Vsport 2)

17.30: Fotball, engelsk Premier League menn (14. runde), Manchester City - Tottenham fra Ethiad Stadium. (Vsport Premier League)

18.00: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet: 2. runde, gruppe A, Senegal – Sverige fra Scandinavium i Göteborg. (Vsport pluss)

18.00: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet: 2. runde, gruppe C, Grønland - Østerrike fra DnB arena i Stavanger. (TV 3)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon, Sevilla - Villarreal fra Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. (TV 2 Sport Premium)

18.45: Alpint, verdenscup menn i Beaver Creek, Colorado, Super-G. (Vsport 1)

19.30: Fotball, tysk Bundesliga, Augsburg - Eintracht Frankfurt fra Deutsche Bank Park. (Vsport 2)

20.00: Ishockey, NHL, Minnesota Wild - Chicago Blackhawks fra Xcel Energy Center. (Vsport pluss)

20.00: Snooker, UK Championship, finale. (Eurosport 1)

20.10: Alpint, verdenscup kvinner i Tremblant, Canada, 2. omgang i storslalåm. (Vsport 1)

20.30: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet, 2. runde i gruppe E, Chile - Danmark fra Jyske Bank Boxen. (Vsport 3)

20.30: Håndball, VM kvinner i Norge, Sverige og Danmark, gruppespillet, 3. runde, gruppe C, Norge - Sør-Korea fra DNB arena. Det har vært noen dramatiske oppgjør mot Sør-Korea for håndballjentene tidligere. Det kan bli et nytt spennende oppgjør når Vilde Mortensen Ingstad (bildet) og Norge ønsker dem velkommen til Stavanger og DNB arena i det som er den siste kampen i det innledende gruppespillet i VM. (TV 3)

21.00: Fotball, spansk La Liga, Barcelona - Atletico Madrid fra Estadi Olímpic Lluís Companys. (TV 2 Sport 1)

00.00: Ishockey, NHL, New York Rangers - San Jose Sharks fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL, Boston Bruins - Columbus Blue Jackets fra TD Garden. (Vsport 2)