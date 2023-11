Sverige utslått i kampen om vinter-OL i 2030 – går for fransk søknad i 2030 og USA i 2034

– Det svenske prosjektet la fram en imponerende visjon om å arrangere de mest bærekraftige lekene i historien. Prosjektet var teknisk utmerket, men kommisjonen føler det må jobbes mer med å få større støtte fra både myndighetene og næringslivet. Kommisjonen har også sine tvil om deres foreslåtte finansieringsstrategi, sa lederen for IOCs kommisjon for framtidige olympiske leker Karl Stoss på en pressekonferanse onsdag.

Ville arrangere med Norge

I Sverige må man igjen erkjenne at man kom til kort om å få arrangere vinter-OL.

- Vi hadde et sterkt konsept som skulle sørge for de mest bærekraftige lekene gjennom tidene, men vi får ikke sjansen til å vise oss fra for verden. Jeg er utrolig skuffet, sier Hans von Uthmann i den svenske OL-komiteen.

Sverige ville ha Stockholm som søkerby, men ville blant annet ha bob i Latvia og skøyter i Norge. Dette blir det ikke noe av nå.

I Frankrike planlegges det for OL i alpene med Nice som et slags hovedkvarter, mens det er Salt Lake City som søker på vegne av USA i 2034.

Dialog

Hvem som skal arrangere OL i 2030 og 2034 blir først endelig bestemt neste sommer. Salt Lake City var eneste søker for vinter-OL i 2034.

IOC bekrefter at de går i dialog med begge søkerstedene.

– Det som skilte de franske alper- og Salt Lake City-prosjektene fra de andre, var deres visjon for utøveropplevelsen, at de var i tråd med de regionale og nasjonale utviklingsplanene, og en veldig sterk støtte fra befolkningen og myndighetene, sa Stross.

IOC bekrefter også at de inviterer Sveits til dialog som mulig arrangørland for vinter-OL i 2038. Sveits var også nevnt som en mulig arrangør av OL i 2030.

Historikk

Frankrike har arrangert vinter-OL tre ganger tidligere, i Chamonix i 1924, i Grenoble i 1968 og i Albertville i 1992.

I 2030 planlegges det for alpine grener i Meribel, Courchevel og Val d'Isère, mens de nordiske grenene skal avvikles i La Clusaz. OL-byen skal legges til Nice ved Middelhavet der også skøyteøvelsene skal avvikles.

Salt Lake City var OL-arrangør også i 2002.