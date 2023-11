Knotten rotet bort kjempeledelse – Tandrevold slo tilbake og sikret norsk stafettseier i Östersund

Sverige tok til slutt 2.-plassen, 41,6 sekunder bak Norge, mens Tyskland ble nummer tre.

– Jeg er så utrolig glad for lagvenninnene mine i dag, de gjør det helt rått. Det er beundringsverdig. Jeg mestret det ikke i dag, men det er heldigvis fire stykker på en stafett. Jeg er ikke fornøyd med min egen innsats, men de andre gjør det kjempebra, sier Knotten til NRK.

Det norske stafettlaget besto av Marthe Kråkstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold.

Johansen fikk en drømmestart med fult hus på både liggende og stående skyting. Hun kunne dermed sende Arnekleiv ut i tredjeposisjon, 1,1 sekund bak Frankrike i tet.

– Vi har fått en meget god debut på første etappe av Marthe Kråkstad Johansen, kommenterte Torgeir Bjørn på NRK.

Arnekleiv klarte ikke å matche lagvenninnens skyting med to bom på liggende, men med fullt hus på stående kunne hun likevel sende ut Knotten med en ledelse på 37 sekunder.

– Vi har ikke vunnet enda, men bedre sjanser enn vi har nå, har vi nesten aldri hatt før, fastslo Ola Lunde.

Jinx

Og Lunde skulle få rett i at seieren ikke var i boks. Knotten gikk først på to bom i sin liggendeserie, før hun rotet det fullstendig til på stående med tre bom, i tillegg til at hun måtte plukke opp det siste ekstraskuddet fra snøen etter at hun mistet skuddet da hun skulle lade om.

Norges forsprang var dermed borte og Tandrevold vekslet ut i andreposisjon, 23,4 sekunder bak svenske Hanna Öberg i tet.

Tandrevold ga imidlertid ikke opp og skjøt fullt hus på liggende, og kneppet inn Sveriges forsprang til bare ti sekunder.

27-åringen gikk også knallgodt i sporet og kunne med to bom på stående skyting gå ut i ledelse etter at Öberg måtte ut i en strafferunde.

Flere 2.-plasser

De norske skiskytterjentene fikk en grei verdenscupåpning forrige helg. Arnekleiv sikret først 2.-plass på parstafetten sammen med Sturla Holm Lægreid, før Knotten og Tandrevold også ble nummer to etter å ha rotet bort et stort forsprang på blandetstafetten.

I kvinnenes første individuelle renn ble Knotten beste norske på 4.-plass på normaldistansen.

Östersund er base for skiskyttereliten til og med søndag 3. desember. Etter det flytter verdenscupen seg til Hochfilzen i Østerrike.