En av tre mistenker kampfiksing i håndballen: – Frustrerende

Det er NRK, svenske SVT og danske DR som har gjennomført undersøkelsen i sine land. I alt har 103 spillere som har representert Norge, Sverige og Danmark i mesterskap, svart. I undersøkelsen fremgår det at én tredel mistenker at de har spilt en kamp som var fikset. Av disse har to av tre svart at de tror det har skjedd flere ganger.

En gjenganger i mistankene er europacupkamper. Roberts sier at hun mistenker at en bortekamp i Europa var fikset på forhånd.

– Jeg er ganske sikker på det. Så fort vi kom over midtstreken, kom armen opp for passivt spill. Vi sto og skjøt fra midtbanen til slutt. Det er frustrerende, men man kan ikke gjøre noe, sier Roberts.

NRK, SVT og DR har sendt svarene på undersøkelsen til Det europeiske håndballforbundet (EHF). De sier at de ikke kjenner seg igjen i tallene.

– Spillernes mistanker om kampfiksing i undersøkelsen gjenspeiles ikke i våre tall, svarer EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich.

EHF samarbeider med organisasjonen Sportradar, som overvåker mistenkelig aktivitet. Av 1200 «mistenkelige» kamper i 2022, var færre enn ti håndballkamper.