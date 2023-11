Bandy damer: Nye Ullevål med høye målsetninger

Laget har fått en rekke nye spillere fra Stabæk, kapteinen er tilbake fra skade og to trenere fra herrelaget har tatt steget over til damene.

Ullevål har i en årrekke slitt i dameserien og stort sett ligget nederst på tabellen. Men denne sesongen ser det annerledes ut. De har fått inn hele seks spillere fra Stabæk – og det er ikke hvem som helst. En rekke av disse har representert Norge i flere år, og flere av disse har også vært toneangivende i norsk bandy de siste årene. De seks er Vibeke Tonning, Hedda Bærøe, Ingebjørg Kvaal-Knutsen, Lise Munch Nordheim, Birgitte Taugbøl og Lene Skrettingland.

– Det er veldig spennende med de nye signeringene. De har kommet bra inn i laget og bidrar med mye rutine og ulike ferdigheter, sier Fredrik Bakken. Han er 50 prosent av den nye trenerduoen, sammen med Timian Strømdahl Fossli. Begge har vært spillere på A-laget til Ullevål i en årrekke.

– Det betyr mye for laget å få inn noen med den kompetansen. I tillegg er støtteapparatet rundt laget helt upåklagelig. Pia, Kristin og flere som jobber «bak kulissene» gjør virkelig alt for oss, sier Kvaal-Knutsen.

God åpning

Nysigneringene på banen og på trenerbenken har allerede gjort seg gjeldende i form av et meget sterkt uavgjortresultat mot Ready på Bergbanen, da det endte 2-2, i den andre seriekampen. Første kamp ble tapt 2–4 for Solberg.

– Vi var litt spente mot Solberg. Det var jevnt og kampen bølget fram og tilbake, og vi hadde masse sjanser, men klarte ikke score. Vi ble straffet for egne feil og tapte en kamp vi burde vunnet. Mot Ready forsvarte vi oss veldig bra. De hadde mest ball, men vi var gode defensivt og tok et råsterkt poeng, sier Kvaal-Knutsen, som scoret 2-2-målet på tampen.

– Det er to veldig ulike kamper. Mot Solberg bølget det mye fram og tilbake hele kampen egentlig. De straffet oss hardt på egne feil, også hadde de en veldig god keeper den matchen. Mot Ready innstilte vi oss på en forsvarsmatch, der de kom til å styre nesten alt av spill. Jentene la ned en enorm innsats over hele banen, til tross for at Ready styrte spillet og tok ledelsen to ganger. Det var utrolig gøy å ta poeng fra årets soleklare favoritt! Selv om Ready manglet noen spillere og brant noen sjanser, er de et veldig bra lag, så det var et sterkt resultat fra vår side, sier Strømdahl Fossli.

– Den første matchen var jevn. Vi forsvarte oss tidvis bra, men slet med å sette sjansene våre. Solberg har bra skyttere og utnyttet den styrken og gjorde stort sett sine mål på det. Mot Ready styrte de store deler av matchen, hadde mye ball og skapte masse sjanser. Vi klarte å forsvare oss som vi blir enige om, fikk de mye ut på kant og gjorde det trangt i midten. Vi satte også sjansene våre, noe som gjorde at vi får med oss et fantastisk resultat mot favorittene, sier trenerkollega Bakken.

Ny trenerduo

På spørsmål om hvorfor det ble treneroppdrag denne sesongen på Strømdahl Fossli og Bakken, svarer Bakken:

– Vi fikk et tilbud i løpet av sommeren om å bli trenere og det hele virket som en spennende utfordring. Grunnen til at vi er to er vel i grunn at begge to studerer fulltid og jobber ved siden av bandyen. Dette hadde rett og slett ikke gått rundt dersom en av oss skulle hatt rollen som trener alene, sier Bakken.

– Hva kan vi forvente av Ullevål denne sesongen?

– Man kan forvente et Ullevål som slipper inn færre mål, samt forhåpentligvis klarer å produsere mer fremover også. På papiret har vi en veldig bred tropp, noe som gjør at vi har en større konkurranse om plassene og setter mer krav til spillerne i forhold til innsats og holdninger på treningene. Målsetting i år er sluttspill, samt å utvikle vårt eget spill, så vi klarer å få stabile resultater i matchene, sier Bakken.

Kunne ikke stille lag

Som nevnt har Ullevål fått inn seks spillere fra Stabæk, som ikke stiller lag denne sesongen. Det var mye av grunnen til at Lene Skrettingland valgte å gå til Ullevål.

– For min del handlet det litt om reisevei rett og slett, når jeg først måtte bytte klubb. Det merkes mer og mer hvor mye tid som går med på bandy når man har familie og små barn hjemme. Ullevål var den klubben med desidert kortest reisevei for meg, i tillegg til at jeg visste at de trengte spillere. Når flere av spillerne fra Stabæk som skulle fortsette å spille også virka gira på å bytte til Ullevål så ble valget veldig enkelt, sier hun.

– Hva kan vi forvente av Ullevål denne sesongen?

– Jeg tror man kan forvente et lag med mye stå-på-vilje, positivitet og spillere som er sultne på å gjøre det bedre enn i tidligere sesonger. Det er en ung motivert gjeng med masse gode ferdigheter og potensial, og som synes det er gøy å møtes for å spille bandy sammen. Vi fra Stabæk har blitt tatt veldig godt imot, og det er en herlig gjeng å bli en del av. Det gode humøret i garderoben håper jeg gjenspeiler seg på isen til vinteren. Jeg tror at spillergruppa kommer til å bli mer og mer samspilt i løpet av sesongen og kommer til å spille på seg mere selvtillit etter hvert som tida går.

Kaptein Martine Bakken er glad for nysigneringene.

– Med tanke på at vi har fått mange nye spillere tror jeg det kan bli veldig spennende utover i sesongen. Vi har også fått mange fra Stabæk som vil helt klart bli med å løfte laget. Det er flere av de som har spilt på landslaget i flere år, og mange med mye rutine. Så er veldig fint å få de inn i laget, sier hun, som har storebroren som trener denne sesongen.

Vil til semifinale

Og hva målsettingene er?

– Jeg tror vi kommer til som lag å ta store steg utover i sesongen, og at flere spillere kommer til å utvikle seg enda mer. Vi har som mål å komme til semifinale. Så kan jo alt skje der, sier kaptein Martine Bakken.

– Målsettingen resultatmessig er NM-sluttspill, også får man se hvor langt det rekker. Når det gjelder målsetting generelt så er det å bli enda mer sammensveisa både på og utenfor banen, sette defensiven og ha det gøy mens vi holder på, sier Skrettingland.

– På sikt er målet sluttspill og håp om NM-finale. Det er fortsatt tidlig i sesongen og mye kan skje. Vi har mange nye spillere og ønsker å bli ordentlig samspilte. For oss blir det viktig å sette defensiven og da har jeg troen på at resten kommer til å falle på plass. Vi har med oss mye positivt fra de to første kampene, og det lover godt for sesongen videre. Vi gleder oss, sier Kvaal-Knutsen.

FAKTA

Dette er lagene i årets eliteserie for damer:

Drammen, Høvik, NTNUI, Ready, Solberg, Ullevål.

