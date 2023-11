Formidabelt OL-prishopp i Paris: Dobler prisene i kollektivtrafikken

Borgermester Anne Hidalgo uttrykte sist uke frykt for at kollektivtilbudet ikke klarer å håndtere de enorme menneskemengdene i hovedstaden til sommeren.

Tirsdag opplyser myndighetene at et nytt system er på plass før sommerlekene. Det medfører blant annet et prishopp.

En dagsbilett vil koste 16 euro, mens en ukebillett vil koste opptil 70 euro. En enkeltbillett på T-banen vil redusere lommeboken med fire euro.

De som bor i Paris og allerede har månedskort eller årlige pass, vil ikke måtte betale dobbel pris.

Et månedskort koster normalt 84 euro.

– Vi skal lage et nytt system som vil gi besøkende muligheten til å reise rundt i hele regionen, sier Valerie Pecresse, som er president i regionen Île-de-France, i en melding på X/Twitter.

OL går fra 26. juli til 11. august, mens Paralympics arrangeres fra 28. august til 8. september.