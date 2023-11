Foss klar for stjernelaget Ineos: – Drømmelaget mitt

Det bekrefter Ineos i en pressemelding. Foss har de siste fire sesongene syklet for seiersvante Jumbo-Visma.

– Da jeg var 14 år og begynte å sykle, ble Edvald Boasson Hagen og Team Sky mitt idol og favorittlaget mitt. Etter det inspirerte Chris (Frume), Bradley (Wiggins) og Geraint (Thomas) meg da jeg drømte om Tour de France, sier Foss og fortsetter:

– Alt dette gjorde Ineos Grenadiers til drømmelaget mitt, så dette var en stor faktor for at jeg signerte, sammen med troen min på at dette laget kan hjelpe meg videre i karrieren.

I fjor sjokkerte den kjøresterke rytteren en hel sykkelverden da han på imponerende vis tok VM-gull i seniorenes temporitt i Wollongong. Han henviste da sveitsiske Stefan Küng og den belgiske wonderboyen Remco Evenepoel til de to øvrige medaljene.

Evenepoel ble i år verdensmester nettopp på tempo.

26 år gamle Foss har også en lang rekke andre sterke resultater i karrieren. Vingrom-gutten fikk sitt store gjennombrudd i Grand Tour-sammenheng da han ble nummer ni sammenlagt i Giro d'Italia i 2021.

Koronatrøbbel

Den nylig avsluttede sykkelsesongen ble imidlertid ingen kjempesuksess for 26-åringen. Han innledet riktignok bra, blant annet i form av en sterk fjerdeplass sammenlagt i Volta ao Algarve i februar.

Deretter bidro han til Jumbo-Visma-seier på lagtempoen i Paris-Nice i mars, og ble nummer to på prologen i Volta Catalunya samme måned.

Planen var videre å sykle Giro d'Italia, men koronasykdom satte en stopper for det. Sykdommen hang lenge i, og gjorde sommeren vanskelig for den norske sykkelstjernen.

Foss gjorde seg bemerket og skaffet seg et navn i internasjonal sykkelsport allerede i 2019 da tråkket seg til topps i Tour de l'Avenir, ungdommens svar på Tour de France.

Ned fra tronen

Foss gikk fra Uno-X til Jumbo-Visma foran 2020. Før den tid syklet han for Joker-laget.

Ifølge rapportene skal Uno-X ha undersøkt muligheten for å hente Vingrom-gutten tilbake, den tidligere verdensmesteren ble for dyr. Nå går i stedet veien videre til stjernetunge Ineos.

Der blir han lagkamerat med blant andre tidligere Tour de France-vinner Geraint Thomas, som nylig forlenget kontrakten med laget. Thomas Pidcock og årets Tour-femmer er også en del av rytterstallen.

Etter å ha totaldominert sykkelsirkuset i en lang periode, har Ineos (tidligere Team Sky) fått betraktelig større konkurranse på landeveien de seneste årene. Mellom 2011 og 2021 tok laget hele elleve sammenlagttriumfer i Grand Tour-sammenheng, mens tallet er null de siste to sesongene.

I år har nettopp Jumbo-Visma skrevet sykkelhistorie ved å vinne både Giro d’Italia (Primoz Roglic), Tour de France (Jonas Vingegaard) og Vuelta a España (Sepp Kuss) i løpet av én og samme sesong.