VM-varsku fra Solberg-Østhassel i norsk storseier: – Veldig moro

108 dager etter at hun ble mamma, var 33-åringen tilbake på banen i kamp for første gang siden februar. Hun startet mot Island i Norges andre VM-test.

Etter et kvarter fikk Solberg-Østhassel et skudd i ansiktet og ble sendt rett i bakken. Der lå hun et halvt minutter før hun fortsatte i det norske målet.

Comebacket over én omgang ga henne en forsiktig smak på hva som skal skje videre fram mot jul. Norge er favoritt til å sikre sitt femte VM-gull.

– Det var veldig moro. Kanskje litt unikt at comebacket er med landslaget. Jeg var ikke så nervøs, men veldig spent på å se hva status er og hvordan det ville være å samarbeide med forsvaret, sa Solberg-Østhassel til NTB etter kampen.

Ute

Hun får med seg datteren Emma og ektemannen Lars under VM.

– Vi får se om vi skal ha med tre eller fire keepere til Stavanger. Katrine (Lunde) trenger litt mer tid, og det kan være at hun har mest nytte av å trene med Vipers i Kristiansand noen dager. Vi får ta en vurdering av situasjonen søndag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Andre aktuelle keepere er Marie Davidsen, Olivia Lykke Nygaard og Eli Marie Raasok.

Norge leverer høyst trolig inn en tropp på 18 spillere tirsdag. Så kan det gjøres fem bytter i løpet av VM.

Lett

Norge var som ventet helt overlegen mot svak motstand. De norske jentene ledet 20-8 ved pause, og Norge leverte bedre enn mot Angola (32-24 torsdag). Søndag venter Polen som heller ikke blir noen trussel.

Henny Ella Reistad og Lunde så kampen fra tribunen, men det meste taler for at de kan være i spill tidlig i VM.

Dermed ser det ut som en litt trøblete keepersituasjon den siste tiden, løser seg i tide til alvoret tar til i VM. 43-årige Lunde og Solberg-Østhassel har vært svært sentrale i mange av Norges mesterskapsseirer.

Starter i Stavanger

Norge får trolig ikke noen reell motstand i VM før oppgjøret mot Frankrike (regjerende OL-vinner) i siste kamp i hovedrunden 10. desember.

Maren Aardahl og Emilie Margrethe Hovden sto også over mot Island. De følte seg slappe da de sto opp lørdag.

Norge starter tittelforsvaret i VM mot Grønland onsdag. Den kampen spilles i Stavanger og følges opp av oppgjør mot Østerrike og Sør-Korea samme sted.

