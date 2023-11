Garnacho med vanvittig saksespark i United-seier: – Et magisk mål

Saksesparket kom etter kun tre minutter og stilnet helt hjemmepublikummet på Goodison Park. Garnacho kastet seg om på rundt 15 meter og traff perfekt.

Scoringen lignet mye på den Wayne Rooney satte inn for United mot Manchester City i 2011.

– Garnarcho kan ikke tro det, og jeg gjør det heller ikke. Jeg har nok aldri før vært på et stadion og sett et brassespark så godt utført som dette. Og jeg var der da Rooney gjorde sitt i derbyet. Dette var helt utrolig. Et magisk mål, utbrøt Gary Neville underveis i Sky Sports' sending.

Han spilte i en årrekke for Manchester United. Søndag så han gamleklubben slippe Everton til mange farlige angrep fram mot pause, men vertene slet med uttellingen.

Først da Marcus Rashford doblet ledelsen på straffe drøyt ti minutter ut i 2.-omgangen, kunne alle i United-leiren puste noe lettere. Muligheten fra krittmerket kom etter en VAR-sjekk.

Anthony Martial ble opprinnelig gitt gult kort for filming, men TV-bildene viste at han ble hektet av Ashley Young. Med et kvarter igjen styrte Martial inn 3-0 på en lobb alene med keeper.

Seieren tok Manchester United opp på 24 poeng. Det holder til en 6.-plass, men det skiller kun seks poeng til Arsenal på tabelltoppen.

Everton ligger nest med fire poeng. Nylig ble klubben fratatt ti poeng for brudd på Premier Leagues økonomiregler, og søndag protesterte hjemmefansen mot avgjørelsen ved å stemple ligaledelsen som korrupt i form av plakater.









