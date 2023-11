Regjeringen med tidlig julegave til breddeidretten – bevilget 100 millioner ekstra

Den ekstra bevilgningen kom i forbindelse med at regjeringen oppdaterte sitt statsbudsjettet for 2023 fredag. Den såkalte nysalderingen gjøres i tråd med hvordan pengebruken og inntektene har vært så langt i år.

– Dette er helt fantastiske nyheter for alle barn og unge som ønsker å være med i idrettsaktivitet rundt om i hele landet. Regjeringen har virkelig hørt på tilbakemeldingene fra idretten over hele landet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Hun kaller regjeringens ekstrabevilgning historisk.

– Dette er så vidt vi kjenner til første gang en regjering bevilger et slikt tilskudd til våre berørte idrettslag via statsbudsjettet, sier Al- Samarai.

Tidligere i år bevilget regjeringen 125 millioner kroner ekstra til breddeidretten som følge av et ekstra overskudd i Norsk Tipping.

NIF skal fordele

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) mener ekstra penger til barn og unge er helt nødvendig i en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.

– Nå er det flere familier enn før som sliter med å betale kontingent og utstyr. Over hele landet tilbyr idretten verdifulle fellesskap. Vi vil at flest mulig skal få muligheten til å oppleve mestring, helse og tilhørighet. Derfor bidrar vi nå ekstra på denne måten, sier hun.

Statsråden peker på at én av tre barn fra lavinntektsfamilier ikke deltar i faste fritidsaktiviteter. Det vil regjeringen gjøre noe med.

– Dette er det viktigste vi jobber med. Vi vil at barn skal ha like vilkår – uavhengig av foreldrene sin økonomi. Mange gjør allerede mye godt arbeid, men vi ønsker å gi idrettslagene ekstra hjelp til å gjøre det de kan for å inkludere enda flere, sier Jaffery.

Det er Norges idrettsforbund som skal fordele de 100 millionene som nå settes av fra regjeringens side. Pengene skal gå til lag og foreninger i områder som har en stor andel barn i familier med vedvarende lav inntekt.

Midler mot fattigdom

Idrettspresidenten Al-Samarai kaller pengene som nå kommer barn og unge til del for årets julegave til idretten.

– At vi får disse midlene over statsbudsjettet er både kjærkomment og svært viktig i en tid som er svært krevende for idretten. I motsetning til de midlene som ble tildelt før sommeren, så vil denne tildelingen ikke innebære at det blir mindre spillemidler til bl.a. anleggsbygging og vår kjerneaktivitet, sier Zaineb.

Det er fra før kjent at idretten og frivilligheten får full momskompensasjon for inneværende år. Tilsvarende er det satt av penger til dette også på statsbudsjettet for neste år.

Idretten har ved flere anledninger tatt til orde for at ordningen med full momskompensasjon skal bli regelstyrt. Det vil fjerne usikkerheten rundt om det er satt av nok penger til ordningen. Foreløpig er ikke dette ønsket innfridd.

På 2024-budsjettet har regjeringen også satt av ti millioner kroner til en handlingsplan rettet mot å øke deltakelsen i idretten. Den skal etter planen være ferdig våren 2024.

