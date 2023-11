Fantomskyting av Hegg Duestad ga råsterk seier: – En av de store dagene i sporten vår

Duestad er rangert som verdens beste rifleskytter på kvinnesiden. Fredag beviste hun hvorfor i Doha.

– Dette var fantastisk deilig. Jeg følte meg veldig bra gjennom hele finalen. Det har vært en fantastisk sesong, og det kunne ikke vært bedre enn å avslutte på denne måten, sa vinneren etter seieren.

Jenny Stene og flere andre rivaler holdt noenlunde følge med henne etter 15 skudd knestående og 15 skudd liggende i finalen. Da det skulle skytes stående, var det imidlertid ingen tvil om hvor seieren ville ende.

Da utslagsskytingen startet hadde Duestad flere poengs forsprang til forfølgerne. Den ledelsen var hun aldri i nærheten av å gi fra seg.

– Det er ikke bare bra å ligge så langt foran resten. Da begynner man å tenke at man virkelig må dumme seg ut for at dette ikke skal gå, smilte den norske skytterstjernen.

Duestad endte på 464,8 poeng. Det holdt til en soleklar seier. Lagvenninnen Jenny Stene fulgte nærmest med 460,6. Seiersmarginen ble dermed på 4,2 poeng. Det er formidabelt.

– Det var en nervepirrende finale. Jeg kjente veldig på presset under ståendeskytingen, men det føles godt å være på pallen, og særlig sammen med en lagvenninne, sa Stene om sin annenplass.

Verdensklasse

Verdensrekorden på matchøvelsen for kvinner 469,6 poeng. For menn er den tre poeng mindre.

– Verdensklasse og ekstremt imponerende, sa Det internasjonale skytterforbundets kommentatorer om Duestads skyting under overføringen av finalen.

Duestad var best også i kvalifiseringen med 591 poeng.

I mennenes matchøvelse skjøt Jon-Hermann Hegg seg til en meget sterk tredjeplass i Qatar. Franske Lucas Kryzs vant finalen foran kinesiske Liu Yukun.

– Dette er en av de store dagene i vår sport. Gull, sølv og bronse i verdenscupfinalen var bare sånn vi kunne drømme om for noen år siden. Jeanette, Jenny og Jon-Hermann er bare helt utrolig gode idrettsutøvere, sier sportssjef for skytterlandslaget, Tor Idar Aune, til NTB.

Med 590 poeng i kvalifiseringen ble Hegg nummer fire. I finalen plasserte han seg ytterligere ett steg høyere opp på listene.

– Jeg håpet på medalje. Jeg vet at teknikken min er god nok, og jeg hadde en god plan for denne verdenscupen, sa Hegg etterpå.

– Når det ikke er så mye press, går det bra på stående. Står det mye på spill, blir det mye spenning i beina. Det er vanskelig å kontrollere, men i dag gikk det ganske bra, la han til.

Gnistrende knestående

Hegg fra Lærdal er tredje norske skytter i historien til å klatre opp på pallen på 50 meter match i en verdenscupfinale. Ole-Kristian Bryhn vant Norges forrige medalje i denne øvelsen for ni år siden.

Hegg skjøt gnistrende på knestående i finalen og lå foran skjema til verdensrekord med 157,0 poeng på sine 15 første skudd. Så slet han litt mer på liggende og falt ned til tredjeplass før de avgjørende skuddene i stående.

Der fikk han en trang start med to niere og var helt nede på delt sjetteplass, før han løftet seg kraftig.