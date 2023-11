Guide: Alt du trenger å vite foran langrennssesongen

Fredag, lørdag og søndag skal det gås konkurranser i finske Ruka. Her er det du trenger å vite før åpningen:

Tre norske verdenscupsteder

Etter åpningen i Ruka og to strake verdenscuphelger i Sverige er det duket for prøve-VM i Trondheim og Granåsen 15. til 17. desember. Sprint i fri teknikk, 20 kilometer skiathlon og 10 kilometer klassisk intervallstart står på programmet.

Over nyttår er det som vanlig Oslo og Drammens tur. Begge kjønn går femmil i Holmenkollen 9.–10. mars, mens Drammen-sprinten arrangeres tirsdag 12. mars.

USA-comeback

For første gang på over 20 år returnerer verdenscupen til USA, nærmere bestemt til Minneapolis i Minnesota. Der skal det gås sprint og 10 kilometer fristil 17. og 18. februar, til stor glede for hjemmehåpet Jessie Diggins.

– Jeg er så stolt over å representere Minnesota som en av de første amerikanske idrettsutøverne med OL-gull i langrenn – og over å nå kunne ta sporten jeg elsker hjem hit, har Diggins uttalt til nettstedet til USAs skiforbund.

Touren høydepunktet

Langrennsløperne går inn i sin første mesterskapsløse sesong siden 2020, og det betyr at det er «bare» verdenscupen som gjelder. Konsekvensen er at enda flere løpere kommer til å satse på Tour de Ski, som starter i romjula og avgjøres over nyttår.

Johannes Høsflot Klæbo og Frida Karlsson er regjerende mestere i Touren. Sist sesong vant Klæbo sågar foran to andre nordmenn: Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund.

Avslutningen opp den velkjente slalåmbakken Alpe Cermis i Val di Fiemme skjer søndag 7. januar.

Fluor-snakkis

Etter mye om og men er det fra denne sesongen totalforbund mot fluorsmurning under skiene. Det skjer av miljøhensyn og har vært varslet lenge, men forbudet har latt vente på seg fordi Det internasjonale skiforbundet (FIS) slet med å få på plass et pålitelig kontrollapparat.

– De (FIS) har gjort mye med programvaren i løpet av det siste året. Jeg føler meg mye tryggere nå. Det er stor forskjell på konseptet nå og det de startet med. Målingene ser ut til å fungere, sa fluorfri-koordinator og tidligere smøresjef i Norges Skiforbund, Stein Olav Snesrud, til NTB i september.

Utøvere som bryter fluorreglementet risikerer å bli diskvalifisert. I den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen sist helg skjedde det med to løpere.

Klæbo-enighet

Johannes Høsflot Klæbo er friskmeldt fra korona til Ruka-rennene og klar for en ny sesong som verdenscupløper. Men det var lenge knyttet usikkerhet til hans deltakelse etter at han gikk ut av landslaget i vår.

En konflikt mellom trønderen og skiforbundet om blant annet sponsoravtaler og bilderettigheter skapte mye støy, men 27-åringen undertegnet til slutt en representasjonsavtale som gjør at han går for Norge i verdenscupen.

Klæbo går dermed inn i sesongen som favoritt til nok en sammenlagtseier.

Kvinnelagets utfordring

Mens Norge dominerer stort på herresiden, er det knyttet mange spørsmål til kvinnelaget. Situasjonen per nå er uhyre utfordrende.

Forrige sesongs sammenlagtvinner, Tiril Udnes Weng, går glipp av Ruka-rennene på grunn av sykdom. I tillegg har meritterte Ingvild Flugstad Østberg igjen fått underkjent sine helsetester, mens talentfulle Helene Marie Fossesholm har tatt konkurransepause på grunn av manglende energi.

– Vi kan mildt sagt si at det er utfordrende tider for damelandslaget … Ståa i norsk kvinnelangrenn på det absolutte toppnivået, som landslaget skal være, er litt bob-bob inn mot en ny verdenscupsesong, sa TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad til NTB i helgen.

Supertalentet

Man kan i det minste glede seg over at det kommer løpere bakfra som banker på døren med solide resultater å vise til. 18-åringen Milla Grosberghaugen Andreassen spås en lysende framtid av eksperter og langrennskjennere.

Forrige sesong dominerte Andreassen i junior-VM, der hun tok tre gullmedaljer og ett sølv. Hun viste seg også fram i NM på seniornivå, der hun ble nummer fem, fire og seks i de tre konkurransene hun gikk.

Foran kommende sesong har 18-åringen fått plass på juniorlandslaget. Om hun får sjansen i verdenscupen gjenstår å se.

Her følger du verdenscupen:

Både TV3/Viaplay, NRK og TV 2 er inne på rettighetssiden kommende sesong. NRK og TV 2 skal sende rennene som går i Norge – NRK i Trondheim og TV 2 i Oslo og Drammen – mens det øvrige vises på Nent Groups kanaler.

Slik gikk det forrige sesong:

Sammenlagt menn: 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Pål Golberg, Norge, 3) Federico Pellegrino, Italia, 4) Simen Hegstad Krüger, Norge, 5) Didrik Tønseth, Norge, 6) Hans Christer Holund, Norge.

Sammenlagt kvinner: 1) Tiril Udnes Weng, Norge, 2) Jessie Diggins, USA, 3) Kerttu Niskanen, Finland, 4) Rosie Brennan, USA, 5) Nadine Fähndrich, Sveits, 6) Frida Karlsson, Sverige.