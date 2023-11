Vingeklippet kvinnelandslag foran verdenscupåpningen – ekspert ber trenerne være tøffe

Mandag offentliggjør skiforbundet uttaket til verdenscuprennene i finske Ruka etter en åpningshelg på Beitostølen som ga noen svar og tilsvarende mange spørsmål.

Kun tre av de ti utøverne på elitelandslaget på kvinnesiden meldte seg på i toppen av resultatlistene på Beitostølen: Heidi Weng, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold.

Sykdom, helseproblemer, skade og høyst usikker form er fasiten for de sju andre. Fem stjerner stilte ikke på Beitostølen, mens Marte Skaanes og Ane Appelkvist Stenseth plasserte seg uvanlig langt nede på listene.

Åpenbare valg

– Vi kan mildt sagt si at det er utfordrende tider for damelandslaget. Du har Østberg og Fossesholm som ikke kommer til å gå skirenn med det aller første. De to beste forrige sesong er i tillegg ute med sykdom, og så har du ganske mye ymse i tillegg til det. Ståa i norsk kvinnelangrenn på det absolutte toppnivået, som landslaget skal være, er litt bob-bob inn mot en ny verdenscupsesong, sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad til NTB.

Han ber nå landslagsledelsen ta tøffe valg.

– Norsk kvinnelangrenn er overhodet ikke i en posisjon at vi kan trumfe gjennom at landslagsløperne skal gå (verdenscup), på samme måte som et herrelandslag som presterer helg etter helg. Her må landslagsledelsen rett og slett være tøffe nok til å vrake sine egne damer, og sende løpere utenfor landslag til verdenscup, sier eksperten.

Han peker på Kristine Stavås Skistad, Astrid Øyre Slind, Margrethe Bergane og Kristin Austgulen Fosnæs som åpenbare Ruka-kandidater.

– Her nytter det ikke å verne om sine favoritter. Det er nå en gang sånn at en tredel av landslaget ikke er bankers, verken på landslaget eller i verdenscuptroppen. Det er viktig at de slipper til fremadstormende jenter og ikke kveler motvasjonen deres, sier Skinstad.

Mye trøbbel

Slik er statusen for sju av ti landslagsløpere foran årets verdenscupåpning i Finland:

* Regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng mistet Beito-rennene på grunn av sykdom. Nes-jenta har allerede varslet at hun er uaktuell for å gå i Finland.

* Anne Kjersti Kalvå reiste hjem fra Beitostølen etter å ha blitt forkjølet. Ruka-rennene kan meget vel komme for tidlig for henne også.

* Ingvild Flugstad Østberg har igjen fått underkjent helseattesten sin som følg utfordringer rundt ernæring. Hun er tidligst tilbake i verdenscupen til Tour de Ski rundt nyttår.

* Helene Marie Fossesholm har måttet trekke i nødbremsen fordi hun tidligere i høst kjente at den nødvendige energien og gleden ikke var tilstede. Det er uvisst når hun er konkurranseklar igjen.

* Julie Myhre sliter med en vond skulder som var voldet henne problemer helt siden et fall på rulleski i sommer. Heller ikke hun virker å være aktuell for Ruka.

* Marte Skaanes ble nummer 19 på lørdagens klassiske 10 kilometer på Beitostølen. Etterpå kjempet hun med gråten. Skuffelsen var tung å svelge. Søndag ble det 15.-plass i skøyterennet over samme distanse.

* Ane Appelkvist Stenseth ble slått ut i kvartfinalen og ble bare nummer 16 på fredagens sprint. Søndag ble hun nummer 64 på 10 kilometer skøyting. Formen virker svært usikker.

Ikke bekymret

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad innser at laget hans i øyeblikket fremstår vingeklippet.

– Vi er veldig enig i det. Vi må få de løperne som nå er syke opp i ringene igjen og slå tilbake, sier han til NTB.

– Du er ikke bekymret?

– Jeg har god tro på at de fleste kommer tilbake, og i tillegg vet jeg at Marte og Ane hadde håpet på bedre resultater enn de fikk her.

– Men situasjonen er ikke ideell?

– Nei, det er den ikke. Det er usikkerhet rundt om fem av de seks som startet distanserennene i Ruka i fjor blir klare til start i år. Litt utskiftninger blir det, sier Svarstad.

Det norske distanselaget i Finland for ett år siden besto av Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng, Silje Theodorsen, Helene Marie Fossesholm og Ingvild Flugstad Østberg.

Theodorsen ble i helgen koronasyk.

Disse får sjansen

Usikkerheten rundt landslagsløperne åpner Ruka-døren for utøvere som satser utenfor landslagssystemet i vinter. Beito-sprintvinner Kristine Stavås Skistad er åpenbart klar for rennene i Finland.

Det samme er superveteranen Astrid Øyre Slind. 35-åringen var kun slått av Heidi Weng med noen små sekunder og ble nummer to på 10-kilometeren i klassisk stil lørdag. Søndag fulgte hun opp med seier i skøyterennet over samme distanse.

Sprintoverraskelsen Ingrid Andrea Gulbrandsen og Anna Svendsen synes også høyaktuelle. De tilhører begge skiforbundets utviklingslag for Nord-Norge.

Rekruttlandslagets Kristin Fosnæs Austgulen viste også solid form på Beitostølen.

– Det er nok noen som får seg en tur til Ruka som de ikke hadde ventet, fastslår landslagstrener Svarstad.

Klassisk sprint, 10 kilometer klassisk og 20 kilometer fellesstart i skøyting står på programmet i Ruka. Norge har seks plasser på hver distanse. I tillegg ville Tiril Udnes Weng ha hatt friplass som sammenlagtvinner av verdenscupen forrige sesong.