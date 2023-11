Jakob Ingebrigtsen dropper EM i terrengløp

Ifølge kanalen har rogalendingen hatt problemene de siste ukene.

TV 2 skriver at man fram til de siste dagene hadde et håp om at Ingebrigtsen skulle bli klar.

I uttaksmeldingen skriver Norges Friidrettsforbund at Ingebrigtsen ikke kommer til å delta fordi han ønsker å fokusere på restitusjon og trening etter en lang og hard sesong.

Team Ingebrigtsen letter litt mer på sløret, i tillegg til informasjonen fra forbundet.

– Jakob har et viktig år foran seg. Henrik stiller som planlagt. Han debuterte i EM i terrengløp nettopp i Brussel, så for han blir det et ekstra spesielt løp, sier Espen Skoland, pressetalsmann for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen er regjerende europamester i terrengløp fra Torino i desember 2022. Han vant også i Dublin året før.

Som junior tok han EM-gull fire ganger.

Dette er uttaket:

Kvinner U20 5 km:

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Malin Hoelsveen, Raufoss IL

Marte Hovland, Vik IL

Menn U20 5 km:

Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL

Simen Gløgård Stensrud, Ullensaker/Kisa IL

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL

Kvinner U23 7 km:

Ina Halle Haugen, IL Runar

Menn U23 7 km:

Ibrahim Buras, IL i BUL

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Kvinner senior 9 km:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve

Menn senior 9 km:

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL.

Det blir vurdert om Norge skal stille stafettlag.

– Det kan bli suppleringer, sier sportssjef Erlend Slokvik.