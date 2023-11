Hovland med topplassering i sesongfinalen på europatouren – dansk seierherre

Hovland gikk søndagens finalerunde på fire slag under par og endte på 19 slag under par totalt. Højgaard vant turneringen på 21 slag under par og får med seg om lag tre millioner dollar (32 millioner kroner) i premiepenger.

– Det betyr veldig mye. Jeg har lagt ned utrolig mye arbeid. Det har vært et godt år for meg og å avslutte det med seier er utrolig. Jeg kan bare ikke tro det, sa Højgaard til arrangøren.

Hovland delte 3.-plassen med Matt Wallace og Tommy Fleetwood og får dermed med seg rett i overkant av seks millioner kroner.

Det norske golfesset hadde ett slag opp til lederen Wallace foran den siste runden. Også Fleetwood startet slaget bak sin landsmann i jakten på seier.

På et tidspunkt ledet Hovland turneringen alene, men i etterkant løftet Højgaard spillet og sikret seieren med en svært god runde på åtte slag under par.

Hovland kunne sikret omspill med eagle på siste hull, men da han ble tvunget til å gå for et vanskelig slag, endte ballen opp i vannet.

Hovland står med to seirer på europatouren. De kom i 2021 og 2022.

Hovland vant tre turneringer på PGA-touren denne sesongen, der han til slutt gikk til topps i PGA-sluttspillet. Han var også en av lederstjernene da Europa vant Ryder Cup i september.