Djokovic kronet praktsesongen med seier i ATP-sluttspillet: – Det er veldig spesielt

Dermed er 36-åringen alene om å ha flest titler i den prestisjetunge sesongfinalen. Roger Federer har seks triumfer.

– Det er veldig spesielt. Jeg har alltid ønsket å prestere foran barna mine på tribunen. Jeg er så takknemlig for å være far til mine to jenter. De gir meg utvilsomt mye styrke, sa Djokovic til arrangøren etter kampen.

Søndagens seier mot Sinner kom med sifrene 6-3, 6-3.

På stillingen 2-1 til Djokovic i åpningssettet brøt serberen Sinner til 3-1. Derfra og ut gjorde verdenseneren ingen feil i sine servegame, og den regjerende Torino-mesteren kontrollerte inn til 1-0 i sett med sifrene 6-3.

– Han ser utilnærmelig ut her i første sett. Han har rett og slett vært helt overlegen i egne servegame, sa Discovery-kommentator Ola Bentzen underveis i åpningssettet.

Serberen servet blankt til både 5-2 og 6-3 i det første settet.

Opprettholdt dominansen

36-åringen fortsatte storspillet ved å bryte Sinner på første forsøk i andre sett, og han maktet å holde sin italienske konkurrent på behørig avstand hele veien mot 6-3 og seier i strake sett.

Djokovic og Sinner møttes i gruppespillet i Torino, og en svært jevn tenniskamp endte med italiensk seier. Det satte en stopper for serberens seiersrekke på 19 kamper siden finaletapet i Wimbledon i juli.

I år har Djokovic vunnet både Australian Open, Roland Garros og US Open – og overtok rekorden for flest Grand Slam-titler fra Rafael Nadal. Nadal har 22 av de prestisjefylte titlene, mens Djokovic for øyeblikket har 24.

Tøff motstander

– Dette er uten tvil en av de beste sesongene jeg har hatt i karrieren. Det å krone den med å slå Jannik her på hjemmebane, er fenomenalt. Jeg er veldig stolt av det jeg har gjort de siste to dagene. Taktisk gjorde jeg ting annerledes i dag, sa Djokovic etter kampen.

Jannik Sinner har på sin side også hatt en glimrende sesong på tennisbanen. I løpet av kalenderåret har det blitt triumfer i både Wien (ATP500), Beijing (ATP500) og Toronto (Masters).

– Han har spilt fantastisk tennis denne uken, skrøt Djokovic.

