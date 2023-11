Sa opp og kom tilbake som landslagstrener i alpint

«Sutti» hadde jobbet som trener på verdenscuplaget i sju år før han i mai tok over som landslagssjef etter Steve Skavik. 34-åringen satt ikke lenger enn en snau måned før han sa opp av personlige grunner.

Nå er han tilbake i en mer fleksibel trenerrolle for herrelagene, skriver Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Det har vært noen herlige år, og vi har hatt mange fine resultater. Jeg er så glad for å være tilbake og kunne bidra inn i teamet igjen. Det norske landslagssystemet er fantastisk. Bare se hvilket herrelag vi har fått opp siste årene, og dette viser at modellen vår fungerer, sier Rottensteiner.

Etter at «Sutti» trakk seg som landslagssjef er det Peter Anderson som har tatt over sjefsansvaret, mens Ola Masdal ble hovedtrener for teknikklaget.

– Den strukturen beholder vi, og «Sutti» vil gå inn som trener på WC herrelaget vårt. Med sin erfaring og kompetanse bidra vil han forsterke et allerede slagkraftig team. Vil får nå mulighet til å være mer fleksible med tanke på opplegget vårt på tvers av laget og disipliner gjennom hele sesongen, sier sportssjef Claus Ryste.