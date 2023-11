Hovland i tetsjiktet i sesongfinalen

Etter å ha gått tre slag under par på den første runden, der han også misset en del birdieputter, var Hovland svært solid på fredagens runde. Seks slag under par sørget for at han sluttet runden på ni slag under par totalt.

26-åringen fikk sju birdier og én bogey fredag. Hovland ligger på delt annenplass, to slag bak leder Nicolai Højgaard fra Danmark.

Helgens turnering er sesongens siste på europatouren. Det er allerede klart at nordirske Rory McIlroy vinner europatouren sammenlagt denne sesongen.

Hovland har lagt bak seg en supersesong, der han endte opp som seierherre i PGA-sluttspillet. Den siste turneringen han spilte var Ryder Cup i Roma i september.

Der var han en av lederskikkelsene for et Europa-lag som fikk revansje mot USA etter nederlaget i 2021.

Turneringen i Dubai avsluttes søndag.