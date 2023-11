Fredagens direkte TV-sport. Langrennsåpning på Beitostølen

05.30: Motorsport, Formel 1, første treningsrunde foran Las Vegas Grand Prix. (Vsport1)

10.20: Langrenn, svensk sesongåpning i Gällivare: Sprint klassisk kvinner og menn. Kvalifisering og utslagsrunder. (SVT1)

11.35: Langrenn, nasjonal sesongåpning på Beitostølen: Sprint klassisk kvinner og menn. Kvalifisering. Kristine Stavås Skistad vant de fire siste sprintrennene i verdenscupen i fjor, men står utenfor landslaget. Hun er på startlistene på Beito. (NRK1)

12.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs, 15 mill. dollar) i Torino, Italia, gruppespillet 6. dag: Single, rød gruppe: Tidligst 14.30 og tidligst 20.30. Double, rød gruppe: 12.00 og 18.00. (Eurosport N)

12.55: Langrenn, nasjonal sesongåpning på Beitostølen: Sprint klassisk kvinner og menn. Utslagsrunder. (NRK1)

13.35: Motorsport, Moto GP, trening foran Las Vegas Grand Prix. Neste runde klokka 18.00. (Vsport3)

16.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 9. kampdag: Gruppe H: Kasakhstan – San Marino fra Astana. Hjemmelaget har en liten teoretisk sjanse til avansement, men da må de to siste kampene vinnes. (TV2 Sport Premium)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 9. kampdag: Gruppe E: Moldova – Albania fra Chisinau. Det er full fyr i denne gruppa der Albania topper tabellen, men der Moldova på fjerdeplass også har teoretisk mulighet til avansement. (TV2 Sport1)

18.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn fra Torino. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

18.00: Golf, PGA-turnering menn (8,4 mill. dollar) i St. Simons Island, Georgia. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA-tourmesterskapet kvinner (7 mill. dollar) i Naples, Florida. (Vsport Golf)

20.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs fra Globen i Stockholm. (Vsport1)

20.30: Basketball, Euroleague: Barcelona – Valencia. (Vsport2)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 9. kampdag: Gruppe C: England – Malta fra Wembley i London. England er ubeseiret i denne kvalifiseringen, og det varer vel over denne kampen også? Det kan vel Ezri Konsa og Harry Kane (bildet) sørge for? (TV2 Sport Premium). Gruppe H: Danmark – Slovenia fra Parken i København. Lagene ligger likt på tabelltoppen med 19 poeng og vinneren her kan feire EM-plass. Men Danmark mangler viktige nøkkelspillere. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, spansk Segundo Division: Real Valaldolid - Leganes fra Estadio José Zorrilla. (TV2 Sport Premium2)

02.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Buffalo Sabres fra Canada Life Centre. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Florida Panthers fra Honda Center. (Vsport2)

