Onsdagens direkte TV-sport: Israel i EM-kvalifisering

12.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn (hardcourt innendørs, 15 mill. dollar) i Torino, Italia, gruppespillet 4. dag. (Eurosport N)

18.00: Styrkeløft, World Equipped Championship fra Vilnius i Litauen. (Eurosport 1)

18.30: Tennis, ATP-sluttspillet menn i Torino fortsetter. (Eurosport N)

20.00: Darts, Grand Slam of Darts fra Wolverhampton. Femte spilledag. (Vsport1)

20.30: Basketball, Euroleague: Baskonia Vitoria – Barcelona Lassa. (Vsport2)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, fra 7. kampdag: Gruppe I: Israel – Sveits fra Felcsút, Ungarn. Israel tapte for Kosovo søndag og laget må vinne her for å ta en 2.plass i pulja, som igjen er en forutsetning for at Norge skal få en ekstra mulighet til playoff. På grunn av krigen i Midtøsten spilles kampen i Ungarm. (TV2 Sport1)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup, 1. runde omkamp: Cray Valley – Charlton fra Badgers Sports Ground. Dette blir et intens lokalderby sør for Themsen i London på en utsolgt arena. (Vsport3)

21.00: Tennis, ATP-sluttspillet menn i Torino fortsetter. (Eurosport N)

01.30: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers fra PNC Arena. (Vsport1)

02.30: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Seattle Kraken fra Rogers Place. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – New York Islanders fra Rogers Arena. (Vsport1)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen