Historisk seier for Brann i mesterligadebuten

Det var en svært fortjent seier i en kamp Brann dominerte, og der laget skapte masse sjanser. Rakel Engesvik scoret bergensklubbens første CL-mål da hun i det 57. minutt satte 0-1 i tomt bur etter sterkt forarbeid av Signe Gaupset.

Hjemmelaget utlignet med et langskudd fra Maria Mikolajova, men i det 79. minutt satte Anasi hodet på et hjørnespark fra Marit Bratberg Lund og stanget ballen i mål. Den islandske landslagsspillerens hælsene røk rett etter at hun kom til Brann sist vinter, og først denne måneden fikk hun debuten. Tirsdag skrev hun seg inn i klubbhistorien.

– Jeg har ikke ord for hvordan det føles. Jeg får nesten tårer i øynene av å tenke på det, sa Anasi-Erlingsson til TV 2.

– Det er så sinnssykt fortjent etter den skadeperioden. Alle er så glade på hennes vegne, sa Aurora Mikalsen.

Keeperen svarte med en kjemperedning da vertenes innbytter Rita Schumacher fikk en stor sjanse i det 86. minutt, men det var en fullt fortjent borteseier.

I den aller første Champions League-gruppekampen for et norsk kvinnelag kom de første scoringene og den første seieren.

Muskler

I det 57. minutt av en bortekamp Brann dominerte brukte 18-årige Gaupset musklene i en duell med Ella Touon. Hjemmelagets venstreback gikk i bakken, og Brann-spilleren stormet mot dødlinja der hun trakk på seg flere forsvarere og spilte forbi dem til Engesvik, som var helt alene i målgården og bare kunne sette foten på ballen.

– Det var deilig at dommeren ikke blåste, sa Gaupset til TV 2 om ballerobringen som i enkelte dommeres øyne nok ville gitt frispark. Meritterte Riem Hussein la lista litt høyere.

Brann hadde noen store sjanser til å punktere kampen før slovakiske Mikolajova utlignet da hun midtveis i 2. omgang fikk kjempetreff fra 25 meter og skjøt stolpe-inn i lengste hjørne.

Brann var heldig med trekningen. Ut over storklubben Lyon er St. Pölten og tsjekkiske Slavia Praha motstandere, og det betyr at 2.-plassen som gir kvartfinalespill er innen rekkevidde.

Seieren i Østerrike kan vise seg svært verdifull når regnskapet skal gjøres opp i januar.

Sterk debut

Brann-spillerne ristet tidlig av seg debutantnervene og gjorde det vanskelig for St. Pölten. Brann eide ballen og trykket hjemmelaget tilbake. Laget hadde også de beste sjansene.

Nærmest i den første omgangen var lagkaptein Ingrid Stenevik da hun i det 37. minutt vant i lufta på et hjørnespark fra Bratberg Lund. Hun nikket ballen i en høy bue og så den treffe tverrliggeren og sprette ut.

Brann koblet grepet etter pause og radet opp muligheter både før og etter ledermålet. Gaupset var veldig nær å gjøre 2-0 alene med keeper, men etter 1-1-målet hadde vertenes Mateja Zver et frispark fra distanse som traff tverrliggeren.

Mot slutten skapte Brann mye, og etter Anasis scoring hadde både Nora Eide Lie og Johanna Renmark stolpetreff.

– De hadde egentlig ingenting å komme med utenom litt dødballer. Vi styrte denne kampen, sa Gaupset til TV 2.