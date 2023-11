Fire koronasmittede landslagsløpere mister Beito-åpningen – avbud også fra Northug

Det får avisen bekreftet av landslagslege Ove Feragen. Løperne fikk nylig påvist koronaviruset.

– Det er besluttet at Beito kommer for tidlig for dem.

I tillegg er det usikkert om Johannes Høsflot Klæbo, som står utenfor landslaget, stiller til nasjonal langrennsåpning på Beitostølen. Trønderen har også vært smittet av korona.

Emil Iversen følte seg slapp i flere dager etter fredagens sprint i finske Muonio. Han tar ifølge trener Trond Nystad én dag om gangen. Iversen er heller ikke landslagsløper.

En liten skade gjør at Petter Northug dropper årets Beito-renn. Han forbereder seg i stedet til Ski Classics (langløp), forteller Pål Trøan Aune i Team Janteloppet til Adressa.

Sindre Bjørnestad Skar har trøblet med sykdom tidligere i høst, men er tilbake i trening igjen. Han er derimot fortsatt usikker til Beitostølen-start.