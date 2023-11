Lørdagens direkte TV-sport. Utfor i ly av Matterhorn

05.00: Golf, Asian Tour, Hong Kong Open fra Hong Kong Golf Club. (Vsport Golf)

05.45: Motorsport, kvalifisering flere klasser til Malaysia Grand Prix. (Vsport3)

07.00: Snooker, International Championship fra Tianjin, Kina. Semifinaler. (Eurosport N)

10.00: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm 1. omgang. (TV3)

10.00: Golf, Golf Challenge (6 mill. dollar), europatour menn i Sun City, Sør-Afrika. (Vsport Golf)

10.15: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, sprint: 7,5 km kvinner. (NRK1)

11.30: Alpint, verdenscup menn i Zermatt/Cervinia, Sveits/Italia: Utfor. dette er sesongens første av 13 utforrenn, attpåtil i en helt ny løype som starter i Sveits og ender i Italia. Dette er rennet som har den høyeste premiepotten av alle vinterens renn. Aleksander Aamodt Kilde har hengt bra med på trening, men været er alltid en faktor her. Fredagens trening ble avlyst. På bildet ser vi Aamodt Kilde i aksjon på trening med velkjente Matterhorn i bakgrunnen. (TV3, Vsport+)

12.45: Skiskyting, sesongåpning på Sjusjøen, sprint: 10 km menn. (NRK1)

13.00: Alpint, verdenscup kvinner i Levi, Finland: Slalåm 2. omgang. (TV3)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (13. runde): Holstein Kiel – Hamburg fra Holstein-Stadion. (Vsport2)

13.30: Fotball, Toppserien kvinner (26. runde): Vålerenga – Stabæk fra Intility Arena. Hvis Rosenborg avgir poeng i sin kamp, er Vålerenga seriemester med seier her. Se omtale foran. (NRK2, NRK1 fra 14.30). LSK Kvinner - Rosenborg fra Koteng Arena. Vertene kan i teorien også vinne seriegull med seier i de to siste kampene og at VIF avgir poeng. (TV2 Sport1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Wolverhampton – Tottenham fra Molineux Ground. (3+)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (16. runde): Sunderland – Birmingham fra Stadium of Light. (Vsport2)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Rayo Vallecano – Girona fra Estadio de Vallecas. (TV2 Sport Premium)

15.00: Kampsport, VM i sambo fra Jerevan i Armenia. Andre dag. (Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Bayern München – Heidenheim fra Allianz Arena. (Vsport1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Manchester United – Luton Town fra Old Trafford. (Vsport Premier League), Arsenal – Burnley fra Emirates stadium. (Vsport Premier League1), Crystal Palace – Everton fra Selhurst Park. (Vsport Premier League2)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (16. runde): Cardiff – Norwich fra Cardiff City Stadium. (Vsport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Almería – Real Sociedad fra Estadio de los Juegos Mediterráneos. (TV2 Sport Premium)

16.30: Tennis, ATP250-turnering. Finale i singel fra Metz, Frankrike. (Eurosport 1)

17.00: Golf, PGA-turnering menn (6,5 mill. dollar) i Southampton, Bermuda. (Eurosport N)

17.15: Håndball, Eliteserien menn (10. runde): Nærbø – Kolstad. (TV2 Sport2)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (12. runde): Bournemouth – Newcastle fra Vitality stadium. (Vsport Premier League).

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (11. runde): Bochum – Köln fra Vonovia Ruhr stadion. (Vsport2)

18.30: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Granada – Getafe fra Nuevo Estadio de Los Cármenes. (TV2 Sport Premium2)

18.30: Fotball, spansk Segundu Division: Osasuna - Las Palmas fra Estadi El Sadar. (TV2 Sport Premier League)

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserie): Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets fra Little Caesars Arena. (Vsport1)

19.00: Golf, LPGA-turneringen The Annika fra Pelican Golf Club i Florida. Andre dag. (Vsport Golf).

19.30: Sykling, Track Champions League fra London. (Eurosport 1)

20.00: Darts, Grand Slam og Darts fra Wolverhampton. Kveldsprogrammet. (Vsport1)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (13. runde): Real Madrid – Valencia fra Estadi Bernabeu. (TV2 Sport1)

21.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – Dallas Stars fra Canada Life Centre. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Montreal Canadiens – Boston Bruins fra Centre Bell. (Vsport1), Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes fra Amalie Arena. (Vsport2)

03.35: Motorsport, MotoGP, oppvarming og fanparade foran Malaysia Grand Prix. (Vsport3)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Edmonton Oilers fra Climate Pledge Arena. (Vsport1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers fra crypto com Arena. (Vsport2)

04.45: Motorsport, MotoGP første race Malaysia Grand Prix. Neste race klokka 06.00. (Vsport3)

05.00: Golf, Asian Tour, Hong Kong Open fra Hong Kong Golf Club. (Vsport Golf)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen