Utvalg vil åpne for strømming av barn ned til 13 år

Det fremkommer av konklusjonene som legges fram fredag, melder VG.

Utvalget har kommet fram til at det bør åpnes for å strømme kamper helt ned i 15-årsklassen, der barn på 13 år også kan delta.

Ti av medlemmene i utvalget skal ha stemt for denne løsningen. To var imot.

Utvalget ble oppnevnt i kjølvannet av det mye omtalte og omstridte MyGame-prosjektet i norsk idrett. Arbeidet har vært ledet av advokat Kristin Veierød, mens tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har deltatt som ekstern bidragsyter.

Det var opprinnelig lagt opp til at utvalget skulle levere sin rapport foran idrettstinget i juni, men arbeidet har tatt atskillig lengre tid.

Opphetet debatt

Debatten har tidvis rast rundt idrettens MyGame-prosjekt. Automatiske kameraer er eller skal bli montert i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper i ulike idretter fra 15-årsklassen og oppover.

Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Flere uheldige episoder er samtidig avdekket rundt strømmingen, noe som har ført til tøff kritikk fra ulike hold. Strømming av all breddeidrett under 18 år ble i januar derfor satt på pause av de seks forbundene som har deltatt i prosjektet.

Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund er blant forbundene som deltar og har lagt betydelige midler i MyGame-prosjektet.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet slik det foreligger nå. Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har også vært kritiske røster i debatten.

Tilsynet med veileder

Datatilsynet lanserte i juni en ny veileder rundt strømming av barneidrett. Der ble det konkludert med at slik strømming som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. Unntaket er i tilfeller der det er snakk om toppidrett med allmenn interesse.

For strømming av individuelle idretter, hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra hver av barnets foreldre for at strømming skal kunne forsvares, konkluderer Datatilsynet.

Fristen for å komme med innspill til veilederen utløp i juni, men tilsynet har ifølge idrettsforbundet åpnet for at idretten kan komme med sine tilbakemeldinger etter at strømmeutvalget har lagt fram sine vurderinger.

Idrettsforbundet har tidligere uttalt at strømmeutvalgets rapport vil være viktig for idrettsstyrets videre behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten.