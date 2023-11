Bandystart: Ready i gullkamp med nytt trenerteam

Det ble finaletap 4–5 for Stabæk i NM-finalen sist sesong for Ready – på smått utrolig vis. Oslo-laget ledet nemlig 3–0 etter 54 minutter og hadde NM-gull i sin hule hånd. Så kollapset Ready på sjeldent vis – de slapp inn fem mål på de neste 35 minuttene og tapte til slutt 5–4.

– Jeg er skuffa. På sikt så vil vi nok være fornøyd med å ha kommet til finale, men det er litt tungt nå, sa Ready-trener Lars Christian Sveen til Dagsavisen etter finaletapet.

Forrige sesong hadde Ready lag i fem NM-finaler.

Nye muligheter

Spoler vi åtte måneder fram i tid, står Ready igjen klare på startstreken foran en ny sesong. Dog er den uten Sveen, som har gitt seg etter en årrekke som trener, samt Fredrik Nordby, som har skrevet under for den svenske storklubben SAIK (Sandvikens AIK).

Det var lenge usikkert hvem som skulle ta over Ready, men 12. oktober, i underkant av én måned før seriestart, ble bomben sluppet. Mads Andreassen og Sverre Horn ble presentert som lagets nye trenerduo.

– Å hoppe etter Wirkola blir ikke lett, men jeg skal prøve. Det blir spennende. Jeg var med en del sist sesong og, men nå har jeg mer ansvar. Nå får vi se hva jeg duger til og hvor langt vi kan komme, sier Horn og ler, og tenker den gode jobben Sveen har gjort de siste årene.

På spørsmål om hvordan de skal erstatte Nordby, svarer treneren:

– I fjor ga vi ofte ballen til nummer 90, det får vi ikke gjort i år. Vi må skape ting sammen. Det blir spennende. Vi jobber med å få satt et system. Så får vi se hva det rekker til. Men sesongen under ett kommer til å bli jevn, så det blir gøy for norsk bandy – både for tilskuere og lag. Det blir en veldig, veldig spennende sesong, sier Horn, som legger til at Stian Kavli, Adrian Carelius og Adrian Tryggestad også har forsvunnet ut Gressbanen-porten.

– Fantastisk glade

Nyansettelsen av trenerduoen gleder tidligere kaptein og landslagsspiller Isac Jerner, og stjernespiss Gustav Eriksson.

– Vi er fantastisk glade for å få inn to Ready-legender som trenere. Sverre har vært med som assisterende trener i to-tre år nå og er en kar gutta kjenner godt. Han er tydelig, engasjert og har et stort mørkeblått hjerte. Sverre gir trygghet til gutta og vil videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort tidligere, og vil ha fokus på gruppen og helheten, sier Jerner og fortsetter:

– I Mads Marius får vi inn en som laget ikke kjenner så godt. Han er en readygutt som kan mye bandy som kommer til å bistå Sverre, men som skal kunne vie litt mer fokus til. Vi har mange unge som ønsker å bli så gode bandyspillere som mulig – og da er Mads Marius helt perfekt å få inn, sier Jerner.

– Det Sverre og Mads Marius gir oss, er noe som har manglet i Ready de siste årene. Nå får vi inn to som virkelig har sitt hjerte i klubben og som brenner for Ready. Vi håper deres engasjement for klubben smitter over på spillerne i troppen. Duoen er allerede ekstremt populære i gruppen og viser alltid sin kjærlighet og respekt for gutta i laget, noe som blir viktig denne sesongen. Vi ser allerede at de to har veldig mye å bidra med i klubben, sier Eriksson.

Firerbande inn

På spillerfronten har klubben fått inn Baste Melltvedt, Oskar Bremler, Elias Lövstedt og Adrian Johansson. De to sistnevnte kommer fra spill i Sverige.

– De har alle kommet veldig bra inn i laget og kjapt blitt en del av gruppa. Baste gjør comeback på laget etter studier. Han er en lagspiller med høy kapasitet som har overrasket positivt. Oskar har sett bra ut og har glidd godt inn i forsvarsrekka, real spiller som er ekstremt bra defensivt, sier Jerner.

– Elias er en mer offensiv spiller og kommer senest fra Tilberga. En ydmyk og sympatisk fyr som er rolig og kreativ med ballen. Han kommer til å bli sentral i spillet vårt i vinter. Og Adrian er en junior som ville komme til Norge. Han blir spennende å følge, sier Jerner.

Klart mål

Jerner kan fortelle om et hardt treningsregime siden august.

– Vi trente mye før sommeren og har trent mye etter sommeren. Etter sommerferien begynte vi å trene andre uken i august med fem økter i uken. Vi har spilt 12–13 treningskamper og har sett gode ut. Vi er klare for seriestart, sier han.

Og målsettingen er klar: – Det er NM-gull!

Det samme sier årets nye kaptein Axel Johansson.

– Vi vil revansjere tapet fra sist sesong. Det er et rimelig mål for oss.

Og hvordan de skal klare det?

– Det defensive er nøkkelen, men vi må klare å score mål fremover også. Det blir avgjørende i en så jevn serie som det kommer til å bli. Vi har mange gode spillere og vil involvere så mange som mulig. Vi er nok det laget i Norge som trener mest og vi har spilt 13 treningskamper, så vi håper det skal hjelpe oss, sier Eriksson.

– Komplekst å svare på selvfølgelig, men en god start er å gjøre et godt seriespill for lettest mulig vei til finalen. I sluttspillet er det form, rutine og detaljer som ofte avgjør. Så det gjelder å være best mulig forberedt med få svakheter i laget, avslutter Jerner.

---

FAKTA

1. runde i eliteserien for menn spilles slik:

FREDAG 19.00: Drammen – Sarpsborg, Ullevål – Ready.

SØNDAG 15.00: Stabæk – Røa, 18.00: Høvik – Øvrevoll Hosle, Solberg – Mjøndalen.

---

