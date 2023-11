Faren til Liverpool-spilleren Luis Diaz sluppet fri etter kidnapping

Det er det colombianske mediet Semana som melder om frigivelsen.

Hans kone Cilenis Marulanda ble sluppet fri kort etter at paret ble kidnappet forrige lørdag. Ektefellen Luis Manuel Diaz var fanget i tolv dager.

Ekteparet skulle handle inn meloner da forbryterne slo til på åpen gate.

Det var geriljagruppen ELN som sto bak kidnappingen. Den colombianske regjeringen startet forhandlinger med ELN for et par dager siden. Natt til lørdag kom de første signalene på at saken var i ferd med å løse seg, men det dro ut i tid før dramaet var over.

ELN innrømmet lørdag at «det var en feil» å bortføre faren.

Omfattende aksjon

Både militæret, politiet og en spesialoppnevnt gruppe med etterforskere ble koblet inn i jakten på gjerningsmennene etter at episoden ble kjent.

Ifølge lokale medier ble foreldrene kidnappet ved en bensinstasjon av bevæpnede menn på motorsykler. Gjerningsmennene skal ha kapret parets bil og tatt dem med seg.

Liverpool rykket søndag ut med en støtteerklæring til sin egen spiller i den vanskelige situasjonen.

«Liverpool Football Club kan bekrefte at vi er klar over en pågående situasjon som involverer familien til Luis Diaz i Colombia», skriver klubben.

«Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet», heter det videre.

Appell

Diaz gikk glipp av Liverpools kamper mot Nottingham Forest og Bournemouth som følge av hendelsen, men scoret mot Luton. Da feiret han med å vise fram en t-skjorte med påskriften «frihet for pappa».

26-åringen kom til Liverpool fra portugisiske Porto i januar 2022.

Han står oppført for 59 kamper, 15 mål og ni assists for Anfield-klubben.

Han har også spilt 43 kamper for det colombianske landslaget og scoret ni mål.

