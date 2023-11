Tromsø, Brann og Viking kan bli årets klubb i Eliteserien: – For en reise det har vært

Det opplyser Norsk Toppfotball i en pressemelding onsdag.

I stedet for å premiere gode sportslige resultater, er prisen først og fremst til dem på klubbkontoret.

Hver klubb rangeres på en skala fra én til seks innen de ulike parameterne, der seks er best. Sammenlagtresultatet avgjør hvem som blir årets klubb.

Lillestrøm vant prisen i Eliteserien fjor. I 1. divisjon er Fredrikstad, Hødd, Kongsvinger, Kristiansund og Sandnes Ulf nominert til å bli årets klubb. FFK har allerede sikret opprykk til Eliteserien neste sesong.

Kriterier

Blant kriteriene som bedømmes for å oppnå god score er klubbens engasjement i sosiale medier, gjennomføring av kamparrangementer, Fanzone og publikumsaktiviteter, åpenhet overfor rettighetshaver TV 2 og deltakelse i kampanjer initiert av Norsk Toppfotball og ligapartnere.

«De nominerte klubbene har alle i år vist en betydelig oppgang i publikumstall og vekker sterkt engasjement i sitt nærmiljø. De gjennomfører sosiale kampanjer som viser et stort hjerte og tar sosialt ansvar også utover de 90 minuttene kampene spilles hver søndag», heter det fra Norsk Toppfotball.

«De er geografisk spredt over hele landet, men samarbeider godt med sitt publikum for å fylle både hjemmearenaene og bortetribuner overalt der klubben spiller», står det videre.

– Den sterkeste utgaven

Daglig leder i Tromsø, Øyvind Alapnes, er svært glad for at klubben er en av tre nominerte til prisen.

– Oi, så glad jeg ble nå. For en reise det har vært. Veldig lenge var vi som klubb på et sted hvor vi ikke fikk det til å svinge. En evig utfordring med økonomi, slitne samarbeidspartnere og en by som ikke engasjerte seg så mye i klubben, sier han til klubbens nettsider.

– Og nå er vi kommet til et sted hvor vi faktisk er nominerte for måten vi driver klubben på. Det er så mange ansatte og frivillige som har fulgt en plan og jobbet døgnet rundt for å ta oss til dette, legger han til.

Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen legger til at klubben aldri har vært sterkere organisatorisk.

– Den utgaven av TIL vi ser nå er den sterkeste organisasjonen klubben har hatt. Vi opplever at det er en klubb som ønsker å optimalisere spillernes hverdag, men som også forstår at kjernen til å kunne gjøre dette er en vital, innovativ og engasjerende organisasjon. Det har vi nå på plass og det merker vi som er på banen, sier han.

