Onsdagens direkte TV-sport. FC København tar i mot United

07.30: Snooker, International championship Tianjin, Kina. Tredje dag. (Eurosport N)

12.30: Snooker, International championship Tianjin, Kina. Tredje dag. (Eurosport N)

14.00: Fotball, UEFA Youth League: Arsenal – Sevilla. (TV2 Sport1)

18.45: Fotball, Mesterligaen menn (4. runde): Gruppe D: Real Sociedad – Benfica fra Reale Arena. Topp mot bunn. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn (4. runde): Gruppe B: Arsenal – Sevilla fra Emirates stadium. Her er Martin Ødegaard høyst usikker. Arsenal topper gruppa med seks poeng. (TV2 Sport1), Gruppe A: FC København – Manchester United fra Parken. Hjemmelaget ligger sist med sitt ene poeng, United er to poeng foran. I det første oppgjøret på Old Trafford kunne FCK fått uavgjort, men Jordan Larsson (bildet) bommet på straffespark på overtid. (TV2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL) grunnspillet: Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators fra Air Canada Centre. (Vsport2)

01.30: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Florida Panthers fra Capital One Arena. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Nights – Los Angeles Kings fra T-Mobile Arena. (Vsport2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen