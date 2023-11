Beklager etter bikini-blemme – imøtekommer norsk ønske om møte

Episoden skjedde under en turnering i kinesiske Haukou sist fredag. Olimstad og Helland-Hansen, som skulle møte et tysk par, fikk oppvarmingen avbrutt av dommer som ba dem bytte bekledning til bikini.

De norske jentene har tatt et tydelig og prinsipielt valg om å spille sine kamper i shorts framfor bikini, noe de har gjort i flere år. Reglementet på verdenstouren åpner også for at shorts eller tights kan benyttes.

I Kina fikk imidlertid Olimstad og Helland-Hansen klar beskjed om at bikini var påkrevet. Det reagerte de skarpt på.

NTB har stilt spørsmål til Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) om episoden. I svaret heter det at forbundet er kjent med situasjonen som oppsto.

«FIVB undersøkte saken og ble informert om at det under lagenes oppvarmingsperiode oppsto en misforståelse av den kinesiske dommeren, som etter å ha bekreftet regelverket med den tekniske delegaten korrigerte informasjonen umiddelbart før kampen startet», skriver FIVB.

Provosert

Videre mer enn antyder volleyballtoppene at episoden var av det uheldige slaget.

«Selv om problemet ble løst raskt, beklager vi forvirringen og eventuelle ulemper som ble forårsaket. Vi vil fortsette å samarbeide med alle funksjonærer for å sikre at de er klar over regelverket».

I Kina fredag ga Olimstad og Helland-Hansen den aktuelle dommeren tydelig tilbakemelding om at det var uaktuelt å bytte bekledning, og at de hadde regelverket på sin side.

Den norske duoen begynte allerede i 2021 å spille i shorts framfor bikini. De kjenner egne rettigheter i saken godt.

– Det er ganske provoserende å måtte stå og forsvare disse tingene fortsatt. At dommerne ikke selv har kontroll på reglene i idretten de selv dømmer, sa Sunniva Helland-Hansen til NTB.

Bevart hemmelighet

Norges Volleyballforbund varslet i etterkant at episoden i Haikou ville få etterspill. Markedssjef Iver Horrem var tydelig overfor NTB på at hendelsen ikke kan aksepteres.

– Vi har nå også fått et svar og en beklagelse. Samtidig har vi invitert oss til et møte med FIVB, som de sier de er klare til å ta. Der vil vi utfordre dem til å være en del av løsningen på dette, sier Horrem til NTB.

Han peker på at regelendringen som åpnet for andre typer bekledning enn bikini er tolv år gammel.

– Men det har ikke vært mye oppmerksomhet rundt dette fra FIVB sin side. Det har stått nederst på side 14, paragraf 17, liksom, sier Horrem.

Han kaller muligheten som ligger der til å spille i andre klær en godt bevart hemmelighet.

– Kroppspresset blir mindre ved at våre jenter spiller i shorts. Vi er ikke mot bikini, men ønsker at det skal normaliseres at du kan velge shorts som toppspiller. Jeg tror mange vegrer seg for å velge sandvolleyball fordi antrekket er en liten bikini, sier Horrem.

Bekrefter regelverk

FIVB understreker på sin side at Olimstad og Helland-Hansen hadde reglene på sin side.

«Vi vil gjerne gjenta at FIVBs retningslinjer for bekledning innendørs og i sandvolleyball åpner for en rekke forskjellige alternativer som inkluderer shorts, lange bukser, langermede topper, kortermede topper osv.», skriver forbundet.

«Idretten vår ønsker alle velkommen, og regelverket rundt bekledning sikrer at idretten vår er kulturelt og religiøst inkluderende», heter det videre.

Den norske duoen er brennende opptatt av problemstillingen rundt bekledning.

– Alle er veldig positive til at vi spiller i shorts. Vi ønsker at flere skal følge etter for å dempe kroppspresset på de yngre spillerne. Det er det som er hovedmotivasjonen vår, sa Helland-Hansen.