Kulturministeren møtte sin store idrettshelt – avslører at hun ble «starstrucked» på bussen

Smilene satt løst da statsråden tok i mot Kashafali til lunsj på sitt kontor. På agendaen sto blant annet diskusjon om et stort og viktig tema som utenforskap i idretten.

Jaffery forteller at hun har sett opp til Kashafali siden lenge før hun tiltrådte som statsråd.

– Det er veldig stort for meg å treffe ham. Jeg har sett han flere ganger på bussen i Bergen og tenkt «Der er han! Der er han igjen!» Jeg ble veldig starstrucked. Jeg synes han er en stor helt, og han er et utrolig viktig forbilde. Ikke bare innenfor paraidretten, men også innenfor idretten generelt, smiler kulturministeren til NTB.

– Hva betyr det for deg å høre dette, Kashafali?

– Det betyr veldig mye for meg, spesielt når det kommer fra henne. Steffen (manageren) vet hvor viktig inkludering er for meg. Helt siden jeg ble svaksynt, og egentlig lenge før jeg kom til Norge, har det vært viktig for meg å jobbe mot forskjellsbehandling.

I 2003 kom Kashafali til Norge som kvoteflyktning fra Kongo. Høsten 2017 fikk han netthinnesykdommen Stargardts, og 29-åringen har gradvis mistet synet siden. I dag har han rundt to prosent syn.

– Den historien han har, ved at han først har vært funksjonsfrisk, og så har fått en sykdom som gjør at han mister funksjonalitet, uten at det hindrer han i å stå på videre. Sånne mennesker trenger vi som forbilder i samfunnet vårt. I tillegg har han en fluktbakgrunn fra Kongo, der han kom fra til Norge som kvoteflyktning, og da er det viktig å gi de barna et håp og tro på at de kan bli noe stort, fortsetter Jaffery.

– Mulig å oppnå fantastiske ting

Kulturministeren peker videre på viktigheten av å ha rollemodeller som Kashafali. I sommer fortalte hun i et intervju med Kampanje at friidrettsprofilen var én av tre personer hun gjerne ville hatt med seg på en utflukt.

– Da fanget manageren din det opp, og sendte meg en melding: «Jeg ser at du kunne ønske deg å spise lunsj med Salum. Kan vi ikke gjøre det på ekte?». Det var superstas! Som samfunn må vi jobbe for å fram personer som Salum, sier Jaffery mens hun smiler til Kashafali.

Ministeren at Kashafali også er et veldig viktig forbilde for henne personlig.

– Det er viktig å ha forbilder som ser ut som deg, og som minner om deg, og Salum har veldig mange viktige egenskaper. Først og fremst så er han bergenser. Det er den viktigste egenskapen du kan ha, ler kulturministeren.

Fremmer inkludering

Både Kashafali og Jaffery er begge tydelige på at de ønsker å legge forholdene til rette for at alle skal få muligheten til å finne gleden ved idrett, uavhengig av funksjonsnivå.

– Det handler om hva slags type samfunn jeg ønsker å leve i. Jeg ønsker å leve i et samfunn der alle er like mye verdt. Salum har en synsnedsettelse, og da er det så viktig å minnes på at det fortsatt er fullt mulig å oppnå fantastiske ting i livet. Det betyr ikke at livet er over. Der er han et veldig viktig forbilde, sier Jaffery.

– Alle mennesker skal få lov til å føle seg like mye verdt i samfunnet uavhengig av nedsatt funksjon, kultur og bakgrunn. Det handler om å ta vare på hverandre. Det betyr veldig mye for meg å ta en prat. Det er stort for meg at du takket ja til lunsjen. Det er en motivasjon for meg fremover, supplerer Kashafali.

29-åringen har lagt bak seg en flott sesong på friidrettsbanen med seier i både VM og under Bislett Games. I sistnevnte stevne satte han ny verdensrekord i sin klasse med tiden 10,37. I august ble sesongen så brått avbrutt av en blindtarmsoperasjon.

– Blindtarmen er jo oppskrytt! Den er borte nå. Det er bare smertefullt i et par dager, også må du ta det med ro i noen uker, også er du egentlig tilbake. Jeg er i full trening og har bra kontinuitet, forteller Kashafali.

Enighet om «avtale» i Paris

I slutten av august neste år venter Paralympics i den franske hovedstaden Paris. Der skal Kashafali forsøke å forsvare gullet på 100 meter fra lekene i Tokyo i 2021.

– Heldigvis kom blindtarmen rett etter Bislett Games og VM, da man allerede hadde vunnet det som er å vinne. Det var bare finpussen som gjensto, men det får jeg spare til Paris neste år, smiler Kashafali.

Dit ønsker også Jaffery å ta turen.

– Nå har han nettopp tatt gull i VM, så vi får ta en ny date etter Paralympics i Paris. Jeg kan komme på gullfesten! Det må være planen, sier kulturministeren.

– Jeg skal sørge for at det skjer, svarer Norges gullhåp.

– Du går for gull, også kommer jeg på festen! Slår Jaffery fast.