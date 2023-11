Russlands olympiske komité anker IOC-utestengelsen til CAS

CAS sier at Russlands olympiske komité har bedt om at utestengelsen blir opphevet, og at de blir tatt inn igjen som en nasjonal olympisk komité som er anerkjent av IOC og at de kan nyte godt av rettighetene som ligger inne i det olympiske charteret.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet 12. oktober å stanse alt samarbeid med Russlands olympiske komité (ROC).

Utelukkelsen kom som en konsekvens av at ROC har opptatt regionale idrettsorganisasjoner fra annekterte områder i Ukraina som medlemmer. Dermed har russerne beveget seg inn på områder som er underlagt territoriet til Ukrainas olympiske komité. IOC hevder at dette er et brudd på det olympiske charteret.

De berørte områdene er Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. Suspenderingen betyr at ROC ikke lenger har rett til å kalle seg en olympisk komité.

Utestengelsen betyr også at Russland mister all støtte fra IOC.

Beslutningen som blir fattet av CAS vil være endelig med et unntak som gjør at den kan ankes inn til en føderal sveitsisk domstol.