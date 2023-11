Lørdagens direkte TV-sport. Toppkamp på Jordal

07.30: Golf, Asian Tour China Open fra Shenzhen’s Hidden Grace Golf Club. (Vsport Golf)

11.30: Motorsport, Endurance carracing, 8-timersløpet fra Bahrain. (Eurosport N)

12.00: Golf, Challenge Tour Grand Finale. (Vsport Golf)

13.00: Fotball, Toppserien kvinner (25. runde): Rosenborg – Avaldsnes fra Koteng Arena. Hjemmelaget kjemper om serigull, bortelaget fo å unngå nedrykk tre runder før slutt. (TV2 Sport1)

13.00: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (12. runde): Nürnberg – Schalke fra Max-Morlock-Stadion. (Vsport+)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Fulham – Manchester United fra Craven Cottage. United er inne i en uhyre svak periode, som nådde bunnen med 0-3 for Newcastle i ligacupen onsdag. Laget må reise seg for fansen her. (Vsport Premier League)

13.30: Fotball, skotsk eliteserie menn (12. runde): Ross County – Celtic fra Victoria Park. (Vsport2)

13.30: Sykling, EM terrengsykkel U-23 menn, sykkelcross fra Pont-Château, Frankrike. (Eurosport 1)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (12. runde): Osasuna – Girona fra Estadi El Sadar. (TV2 Sport Premium)

14.00: Tennis, ATP 1000-turneringen fra Paris. Første semifinale. (Eurosport N)

14.15: Håndball, landslagsturnering menn (Golden League) i Øygarden (2. runde): Danmark – Spania fra Sotra Arena. (TV2 Sport2)

14.30: Fotball, engelsk superliga kvinner (5. runde): Aston Villa – Chelsea. (Vsport3)

15.00: Motorsport, Formel 1, sprintkvalifisering til Brasils Grand Prix i São Paulo. (Vsport1)

15.00: Sykling, EM terrengsykkel U-23 kvinner, sykkelcross fra Pont-Château, Frankrike. (Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (10. runde: Hoffenheim – Bayer Leverkusen fra PreZero Arena. (Vsport+)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Manchester City – Bournemouth fra Etihad stadium. (Vsport Premier League), Everton – Brighton fra Goodison Park. (Vsport Premier League1), Brentford – West Ham fra Gtech Community stadium. (Vsport Premier League2), Burnley – Crystal Palace fra Turf Moor. (Vsport Premier League3), Sheffield United – Wolverhampton fra Bramall Lane. (Vsport Premier League4)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (15. runde): Rotherham – Queens Park Rangers fra New York Stadium. (Vsport2)

16.00: Fotball, engelsk FA-cup menn, 1. runde: Bristol Rovers – Whitby fra Memorial stadium. (Vsport3)

16.00: Ishockey, Eliteserien menn (15. runde): Vålerenga – Storhamar fra Jordal amfi. Toppoppgjør i hockey der nummer en mot to på tabellen møtes. (TV2 Sport2)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (12. runde): Real Betis – Mallorca fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport Premium)

16.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (11. runde): Heracles Almelo – PSV Eindhoven fra Erve Asito. (Vsport1)

16.30: Tennis, ATP 1000-turneringen fra Paris. Andre semifinale. (Eurosport N)

16.45: Håndball, landslagsturnering menn (Golden League) i Øygarden (2. runde): Norge – Nederland fra Sotra Arena. Norge tapte torsdagens kamp mot Danmark. (TV2 Direkte)

18.00: Fotball, Toppserien kvinner (25. runde): Vålerenga – Brann fra Intility Arena. Brann har ikke sluppet inn mål under sin nye trener Martin Peter Ho. Det betyr sju kamper uten innslupne mål og laget kjemper om medalje bak VIF og RBK. Vålerenga er tabelleder tre runder før slutt. (NRK1, NRK2 fra 18.50)

18.00: Eliteserien menn (27. runde): HamKam – Viking fra Briskeby stadion. (TV2 Sport1)

18.15: Fotball, skotsk ligacup menn, semifinale: Hibernian – Aberdeen fra Hampden Park i Glasgow. (Vsport3)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (11. runde): Newcastle – Arsenal fra St. James’ Park. Arsenal røk ut av ligacupen onsdag med en halvskadet Martin Ødegaard som kom inn fra benken og scoret. (Vsport Premier League)

18.30: Fotball, spansk 1. divisjon menn (12. runde): Celta Vigo - Sevilla fra Balaidos. Norsk duell når Jørgen Strand Larsens Celta Vigo tar imot Ørjan Håskjold Nylands Sevilla. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (10. runde): Borussia Dortmund - Bayern München fra Westfallenstadion. (Vsport 2)

18.30: Motorsport, Endurance Car Racing: Åttetimersløp fra Bahrain. (Eurosport Norge)

19.30: Formel 1, F1 Brasil GP, sprint. (Vsport 1)

20.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Nashville Predators - Edmonton Oilers fra Bridgestone Arena. (Vsport pluss)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn (12. runde): Hamburger SV - Magdeburg fra Volksparkstadion. (Vsport 3)

21.00: Fotball, finale i Copa Libertadores, Boca Juniors - Fluminense FC fra Maracanã. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk 1. divisjon menn (12. runde): Real Sociedad - Barcelona fra Estadio de Anoeta. (TV2 Sport 1)

21.30: Golf, PGA-touren, Los Cabos Championship dag 3. (Eurosport N)

23.00: Nascar, Xfinity Series, Championship race. (Vsport 3)

00.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning fra Canadian Tire Centre. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild - New York Rangers fra Xcel Energy Center. Mats Zuccarello tar imot gamleklubben hjemme i Saint Paul. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

04.00: Golf, LPGA-touren, TOTO Japan Classic. (Viasat Golf)

