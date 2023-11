Vil skille ut hopp økonomisk

Det er VG som har fått til gang til det aktuelle dokumentet som ble sendt til styret i Norges Skiforbund og generalsekretær Arne Baumann i forrige måned.

Avisen hevder videre å ha tilgang til en tekstmelding Bråthen fredag skal ha sendt til en gruppe hoppvenner. Der beklager han angivelig at det interne dokumentet har lekket ut til mediene, men understreker at han står inne for innholdet.

I dokumentet skriver Bråthen, ifølge VG, at skiforbundet organisatorisk sett er «bygget for en annen tid og i hovedsak tilpasset majoritetsinteressen, som er langrenn».

«Situasjonen er dramatisk, og det er trolig kun et autonomt NSF Hopp som egen juridisk person, som kan sikre Norges hoppfremtid som verdens viktigste hoppnasjon», fortsetter han.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug bekrefter at hun er kjent med notatet. Hun henviser til at det ikke er skistyret som skal behandle dette i første instans.

Der skriver Bråthen videre at hoppsporten over lengre tid har «opplevd manglende engasjement og støtte fra NSFs sentrale ledelse, inkludert skistyret».

Han lanserer også tre mulige veier videre. Den ene er at hoppleiren bryter med skiforbundet økonomisk. De formelle båndene skal samtidig bestå.

«Det er bedre at Hopp får drive videre i egen regi, fremfor at skistyret i praksis desimerer Hopp til å spille en ubetydelig rolle blant verdens hoppnasjoner. Ved en slik løsning slipper NSF å ta ansvar for Hopps drift. Hopp er selv ansvarlig både for sine inntekter og utgifter, samtidig som fellesadministrasjonen og skistyret slipper det de selv definerer som «problemet» med Hopp» skriver Bråthen.

Det er kjent at hopperne har slitt tungt på sponsormarkedet de siste årene.