Rune fosser videre i Paris – møter verdensener Djokovic i kvartfinalen

Den danske tennisyndlingen er tittelforsvarer i turneringen, og i 2. runde viste 20-åringen styrke da han slo tyske Daniel Altmaier i strake sett med sifrene 6-3, 6-3. Dermed venter en reprise av fjorårets finale når Djokovic står på motsatt banehalvdel i kvartfinalen fredag kveld.

– Jeg har funnet en fantastisk rytme. Særlig i de to kampene her i Paris har jeg følt meg mer som meg selv, sa Rune til Ekstra Bladet etter triumfen mot Altmaier.

Tidligere i oktober ble det klart at tennislegenden Boris Becker er ansatt som ny trener for Rune ut kalenderåret 2023. Det har båret frukter for dansken.

– Akkurat nå nyter jeg å spille. Jeg ser fram til en tøff kamp mot Novak, fortsatte Rune.

20-åringen kjemper en febrilsk kamp om å nå det prestisjetunge ATP-sluttspillet i Torino. Rune, Alexander Zverev og Hubert Hurkacz kjemper om de to siste plassene.

Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrej Rublev og Stefanos Tsitsipas er allerede klare for turneringen.