Djokovic slo Rune i tett duell – kranglet med dommeren

Dermed fikk Djokovic revansj etter at Rune slo ham i fjorårets finale i Paris-turneringen. Djokovic vant med settsifrene 7-5, 6-7 (3-7), 6-4 i den nesten tre timer lange duellen.

I det første settet fulgte de hverandre til 5-5 før verdensener Djokovic gikk opp til 6-5 og deretter brøt danskens serve.

På tampen av sett nummer to ble det høy temperatur da Djokovic mente seg urettferdig behandlet. Rune utfordret dommerens avgjørelse på et slag, men Djokovic mente utfordringen kom for sent etter at dansken selv hadde slått ballen ut i det neste slaget.

Djokovic kranglet noen minutter med dommeren før han fortsatte å spille. Etter at serberen misbrukte en matchball, gikk settet til tiebreak. Der viste Rune høy klasse og utspilte motstanderen.

Dermed måtte kampen avgjøres i et tredje og avgjørende sett. Der fikk Djokovic inn et tidlig brudd og servet deretter inn seieren.

Rune hadde statistikken på sin side foran møtet med Djokovic fredag. Dansken sto med to seirer og ett tap i tidligere dueller og slo Djokovic sist i Masters-turneringen i Roma i år.

Merittert trener

Djokovic møter enten Alex de Minaur eller Andrej Rublev i semifinalen. De to spiller om den siste semifinaleplassen senere fredag.

Grigor Dimitrov og Stefanos Tsitsipas møtes i den andre semifinalen.

Tidligere i oktober ble det klart at tennislegenden Boris Becker er ansatt som ny trener for Rune ut kalenderåret 2023. Det har båret frukter for dansken, men Djokovic ble for sterk i fredagens duell.

Jakter ATP-sluttspillet

Tidligere fredag ble Runes håp om deltakelse i ATP-sluttspillet større da Hubert Hurkacz røk ut av Paris-turneringen.

Den eneste som kan ta fra dansken en plass i Torino i midten av november er Alex de Minaur, men australieren må da gå helt til topps i Paris.

Djokovic, Rublev, Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev og Jannik Sinner er klar for sluttspillet. Tyske Alexander Zverev kjemper også om en plass.





(©NTB)