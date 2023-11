Tidlig OL-spådom: Fem gull til Norge i Paris-lekene

Statistikkselskapet peker ut disse som Norges gullvinnere:

* Jakob Ingebrigtsen på både 1500 (tittelforsvarer etter lekene i 2021) og 5000 meter.

* Sandvolleygutta Christian Sørum og Anders Mol som vant i 2021-lekene.

* Tittelforsvarer Karsten Warholm på 400 meter hekk.

* Håndballkvinnene.

Nielsen's Gracenote spår videre at Jeanette Hegg Duestad tar en sølvmedaljen i skyting og at tennisspiller Casper Ruud blir bronsevinner. Under OL vil sistnevnte spille på sitt favorittunderlag grus.

Slår spådommen til med fem norske gull, vil det bety en tangering av rekorden fra Aten-lekene i 2004. Det er beste norske lagprestasjon i et sommer-OL etter 2. verdenskrig.

I Tokyo-lekene for snaut to og et halvt år siden ble Norges medaljefangst 4-2-2.

Gracenote mener USA blir overlegen medaljetopp med 137 totalt fordelt på 38 gull, 44 sølv og 45 bronse.