Sveriges fotballkvinner nesten ute av OL-dansen

– Det er klart at mulighetene er redusert, sa landslagssjef Peter Gerhardsson etter 1-1 hjemme mot Italia.

Samtidig tok verdensmester Spania sin fjerde strake seier med 7-1 borte over Sveits, og laget er fem poeng foran Sverige med to runder igjen.

Det ville vært seks poeng om ikke Linda Sembrant hadde utlignet for Sverige seks minutter på overtid i Malmö.

Gerhardsson nekter å gi opp.

– Vi må ha hjelp av Italia i neste runde, når de møter Spania. Vi må gjøre vårt mot Sveits og håpe på en finale i Spania om gruppeseieren, sa han.

Alexia Putellas og Athenea Del Castillo scoret to ganger hver i Spanias storseier, Oihane Hernandez, Maria Mendez og innbytter Maite Oroz en hver.

England-smell

Englands 2-3-tap for Belgia gjør at muligheten for britisk deltakelse i OL-turneringen er kraftig redusert. Samtidig vant Nederland 1-0 over Skottland, og nederlenderne topper gruppa to poeng foran Belgia og tre foran England.

England ledet 2-1 rett før pause, men to mål av Tessa Wullaert avgjorde for Belgia. Engelske Alex Greenwood ble båret ut i første omgang etter å ha fått en smell i hodet.

Venstreback Esmee Brugts ble matchvinner for Nederland på Hampden Park.

Danmark på topp

Danmark slo Wales 2-1 i Viborg og er ved siden av Spania eneste lag med full pott i nasjonsligaens A-divisjon etter fire runder. Danskene er med for fullt i kampen om gruppeseier som kan føre til OL-billett, men de møter Tyskland borte i neste kamp. Med tysk tomålsseier vil tetstriden være helt åpen, og da vil det trolig avgjøres på målforskjell.

For Norge forsvant er siste teoretiske sjanse til OL-plass borte. Tirsdag ble det et oppløftende 0-0-resultat borte mot Frankrike, som høyst trolig vinner gruppa og tar seg til sluttspillet i februar.

Siden Frankrike allerede er OL-klar som vertsland, blir det i så fall OL-billett til to av de tre andre gruppevinnerne. Om Frankrike går til finale, blir det OL-billett i potten i kampen om 3.-plass.

Norge spiller i desember om å beholde plassen i A-divisjonen.