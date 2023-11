Sverige innfører totalforbud mot vesker på større idrettsarrangement etter terrorangrep

Det er Aftonbladet som melder om det ferskeste grepet som tas i kjølvannet av terrorangrepet mot svenske supportere under en fotballkamp i Belgia nylig.

Trusselnivået i Sverige vurderes i øyeblikket til graden fire på en skala som går til fem. Nå skjerpes sikkerheten ytterligere rundt idrettsarrangementer.

Svensk politi har den siste tiden hatt forbud mot større typer bagasje på tribunene i idretten. Totalforbudet som nå innføres gjelder alle typer vesker, også håndvesker.

– Årsaken er fireren på skalaen for terrortrusler, og dette skrittet tas i lys av det som skjedde i Belgia, sier Per Eliasson, delegatsjef for Svensk elitefotball, til Aftonbladet.

To svenske statsborgere ble skutt og drept i sentrum av Brussel i forkant av EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige nylig. Ytterligere én svenske ble såret.

Minst én av de drepte var iført en svensk landslagsdrakt.

Gjerningsmannen hadde fått avslag på asylsøknader i Belgia, Sverige, Norge og Italia og bodde ulovlig i Belgia. Han var kjent for det belgiske politiet.

Belgias justisminister Vincent Van Quickenborne valgte å gå av etter terrorangrepet.

)