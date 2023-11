Suspendert for Gaza-uttalelser

18. oktober ble El Ghazi suspendert av Mainz for det de kalte et «uakseptabelt» propalestinsk innlegg i sosiale medier. Tidligere denne uken signaliserte klubben at de ville gi nederlenderen en ny sjanse etter å ha irettesatt ham.

Mainz skrev videre at 28-åringen hadde distansert seg fra egne uttalelser, og at El Ghazi hadde forstått den negative påvirkningen de hadde på klubben.

Angrer ikke

Onsdag tok nederlenderen, som har marokkansk opphav, imidlertid igjen bladet fra munnen og understreket at han ikke tar avstand fra uttalelsene sine.

– Jeg angrer ikke på min posisjon. Jeg distanserer meg ikke fra det jeg sa, verken i dag eller til mitt siste åndedrag. Hvordan kan vi som verdenssamfunn være stille når uskyldige barn dør? Antallet stiger hver dag. Dette må stoppe, skriver El Ghazi i en uttalelse på X/Twitter.

Han understreker at han er imot krig, folkemord, islamofobi og antisemittisme.

Er sykmeldt

Kort tid etter at El Ghazi hadde publisert sitt innlegg, rykket også Mainz ut i sosiale medier. Klubben skriver onsdag ettermiddag at de vil undersøke saken, og at spilleren foreløpig ikke er tilbake i trening

«Mainz er overrasket over uttalelsene til Anwar», heter det.

Bundesligaklubben opplyser videre at de nå vil prøve saksforholdet juridisk, og at El Ghazi siden mandag har vært sykmeldt. Han er således ikke aktuell for verken deltakelse i kamper eller treninger.

El Ghazi har tidligere spilt for Premier League-klubben Aston Villa.